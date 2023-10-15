Тольяттинская городская больница № 5 пострадала от бездействия недобросовестного подрядчика

ООО "Альянс" недобросовестно отнеслось к контракту, заключенному с Тольяттинской городской клинической больницей № 5. Управление ФАС по Самарской области включило компанию в "черный список", сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В ФАС обратились представители Тольяттинской городской клинической больницы № 5 с просьбой включить ООО "Альянс" в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стало ненадлежащее исполнение контракта по разработке проекта на капремонт помещений операционного блока. Начальная цена контракта составляла 1,31 млн рублей.

Выяснилось, что контракт был заключен еще 30 мая сроком до 23 августа, однако по состоянию на 24 августа подрядчик даже не приступил к разработке проекта. Больница расторгла контракт, а комиссия Самарского УФАС России включила ООО "Альянс" в РНП сроком на два года.