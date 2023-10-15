Тольяттинская городская больница № 5 пострадала от бездействия недобросовестного подрядчика

ООО "Альянс" недобросовестно отнеслось к контракту, заключенному с Тольяттинской городской клинической больницей № 5. Управление ФАС по Самарской области включило компанию в "черный список", сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
В ФАС обратились представители Тольяттинской городской клинической больницы № 5 с просьбой включить ООО "Альянс" в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной стало ненадлежащее исполнение контракта по разработке проекта на капремонт помещений операционного блока. Начальная цена контракта составляла 1,31 млн рублей.
Выяснилось, что контракт был заключен еще 30 мая сроком до 23 августа, однако по состоянию на 24 августа подрядчик даже не приступил к разработке проекта. Больница расторгла контракт, а комиссия Самарского УФАС России включила ООО "Альянс" в РНП сроком на два года.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!