Волжский хор отпраздновал 125-летие своего основателя Петра Милославова. Коллектив выступил с большой юбилейной программой в Самарском театре оперы и балета, сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Удивили зрителей ярким театральным блоком — "Стенька Разин в Жигулях". Он был представлен впервые. В цикле — произведения о походах атамана на Волге.

"Продолжили концерт песнями времени Петра Милославова. Как говорят артисты, они близки самому основателю. Лирико-эпические композиции сопровождались хореографией. Уникальность выступлений Волжского хора — в филигранном объединении музыки и танца в одно целое. В этом случае одно не может существовать без другого — этот принцип заложил великий мэтр", - отмечается в сообщении.