Волжский хор отпраздновал 125-летие своего основателя Петра Милославова. Коллектив выступил с большой юбилейной программой в Самарском театре оперы и балета, сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.
Удивили зрителей ярким театральным блоком — "Стенька Разин в Жигулях". Он был представлен впервые. В цикле — произведения о походах атамана на Волге.
"Продолжили концерт песнями времени Петра Милославова. Как говорят артисты, они близки самому основателю. Лирико-эпические композиции сопровождались хореографией. Уникальность выступлений Волжского хора — в филигранном объединении музыки и танца в одно целое. В этом случае одно не может существовать без другого — этот принцип заложил великий мэтр", - отмечается в сообщении.
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Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!