В Ставропольском, Сергиевском, Волжском и Кошкинском районах планируется отключение света с 17 по 19 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

17.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ермаково (полностью);

17.10.2023 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Выползово (ул. Кооперативная, д. 67, ул. Пролетарская д. 4 а,в,г, 6б, 57, Чапаевская д. 21-38);

17.10.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Колхозная, ул. Карла Маркса, ул. Куйбышева, ул. Чкалова, ул. Мичурина, ул. Жданова, ул. Кирова, ул. Лесная, ул. Чапаева, ул. Озерная, ул. Фрунзе, ул. Школьная, ул. Ленина, ул. Л.З.С., ул. Северная);

17.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)

17.10.2023 года с 10-00 до 23-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Запрудный

17.10.2023 года с 10-00 до 23-00 (местного времени):

Сергиевский район:

аул. Краснорыльский

17.10.2023 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Р. Васильевка

17.10.2023 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Н. Фейзулово

17.10.2023 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Николаевка

17.10.2023 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Верх. Васильевка

17.10.2023 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Шпановка

17.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени)

Сергиевский район:

с. Н. Елховка

18.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н. Елховка

18.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)

19.10.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Центральная; ул. Жукова; ул. Победы; ул. Придорожная; ул. Зеленая; ул. Ленина; ул. Лесная; ул. Школьная; ул. Куйбышева; ул. Северная; ул. Банная; ул. Полевая; ул. Шоссейная; ул. Кирова; пер. Северный; ул. Молодежная; ул. Рылеева; ул. Пушкина; пос. Уютный, здание администрации);

20.10.2023 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Колхозная; ул. Придорожная; ул. Победы; ул. Жукова; ул. Центральная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.