Во Всемирный день анестезии самарские врачи поделились своими историями

В понедельник, 16 октября, отмечается Всемирный день анестезии. В это день пятеро врачей-анестезиологов рассказали samara.kp.ru о самых странных и пугающих моментах в работе.

Смотришь на КТ и понимаешь — это все

Я работаю анестезиологом-реаниматологом уже девять лет. Самый главный мой страх — сообщать родителям о смерти их ребенка. У меня было много случаев, когда ко мне попадали дети после ДТП. Ненавижу момент, когда смотришь с нейрохирургом на КТ головного мозга и понимаешь — это все.

"Уколол и пошел пить кофе"

Многие думают, что моя работа заключается в одном уколе. Мол, уколол, а потом пошел пить кофе, но, к сожалению, это не так. Во время операции ты постоянно контролируешь ситуацию, потому что все может измениться в секунду. Естественно, если операция длится два часа, мы с хирургом болтаем и даже успеваем переброситься парочкой шуток, но все-таки по большей части я наблюдаю за показателями.

Нет стопроцентной гарантии

За годы работы я видел разную смерть. Теперь мой самый главный страх — умереть в реанимации. Я мечтаю дожить до старости и отойти дома, в своей кровати. Нет, я не говорю, что мы, врачи, как-то недобросовестно работаем. Просто каждое медицинское вмешательство — риск, и когда ты проводишь какую-то манипуляцию, ты не можешь на 100% процентов знать, чего ожидать.

Препарат, который вызывает амнезию

На моем опыте никто никогда не просыпался, но мои старшие коллеги рассказывали, что еще лет 15 назад это было возможно. На самом деле даже если вы когда-то проснетесь во время операции, вы этого не вспомните, потому что я подключу вам один специальный препарат, который вызовет у вас небольшую амнезию, и вы забудете часть пробуждения, а также предоперационную подготовку.

Проснулась и звала Юру Шатунова

Бывают случаи, когда после пробуждения пациент плохо приходит в себя, например, возникают галлюцинации. Люди нам поют, зовут каких-то звезд (помню, женщина Юрия Шатунова звала), а еще плачут.

Это все нормально, но многие пациенты этого не понимают. Бывали случаи, когда родственники приходили ко мне с претензиями, мол, почему от операции наша бабушка отходит уже сутки. Возрастной фактор, конечно же, никто не учитывает.