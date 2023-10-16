Во Всемирный день анестезии самарские врачи поделились своими историями

В понедельник, 16 октября, отмечается Всемирный день анестезии. В это день пятеро врачей-анестезиологов рассказали samara.kp.ru о самых странных и пугающих моментах в работе.
Смотришь на КТ и понимаешь — это все
Я работаю анестезиологом-реаниматологом уже девять лет. Самый главный мой страх — сообщать родителям о смерти их ребенка. У меня было много случаев, когда ко мне попадали дети после ДТП. Ненавижу момент, когда смотришь с нейрохирургом на КТ головного мозга и понимаешь — это все.
"Уколол и пошел пить кофе"
Многие думают, что моя работа заключается в одном уколе. Мол, уколол, а потом пошел пить кофе, но, к сожалению, это не так. Во время операции ты постоянно контролируешь ситуацию, потому что все может измениться в секунду. Естественно, если операция длится два часа, мы с хирургом болтаем и даже успеваем переброситься парочкой шуток, но все-таки по большей части я наблюдаю за показателями.
Нет стопроцентной гарантии
За годы работы я видел разную смерть. Теперь мой самый главный страх — умереть в реанимации. Я мечтаю дожить до старости и отойти дома, в своей кровати. Нет, я не говорю, что мы, врачи, как-то недобросовестно работаем. Просто каждое медицинское вмешательство — риск, и когда ты проводишь какую-то манипуляцию, ты не можешь на 100% процентов знать, чего ожидать.
Препарат, который вызывает амнезию
На моем опыте никто никогда не просыпался, но мои старшие коллеги рассказывали, что еще лет 15 назад это было возможно. На самом деле даже если вы когда-то проснетесь во время операции, вы этого не вспомните, потому что я подключу вам один специальный препарат, который вызовет у вас небольшую амнезию, и вы забудете часть пробуждения, а также предоперационную подготовку.
Проснулась и звала Юру Шатунова
Бывают случаи, когда после пробуждения пациент плохо приходит в себя, например, возникают галлюцинации. Люди нам поют, зовут каких-то звезд (помню, женщина Юрия Шатунова звала), а еще плачут.
Это все нормально, но многие пациенты этого не понимают. Бывали случаи, когда родственники приходили ко мне с претензиями, мол, почему от операции наша бабушка отходит уже сутки. Возрастной фактор, конечно же, никто не учитывает.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас