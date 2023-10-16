Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме в Пекине

Во вторник, 17 октября, в Пекине стартует Третий форум международного сотрудничества "Один пояс — один путь". В составе российской делегации, которую возглавляет президент Владимир Путин, работает губернатор Дмитрий Азаров.
Всего в форуме участвуют представители 130 стран. Делегация из России — одна из самых представительных. В ее составе — руководство МИД и других министерств, губернаторы ряда наиболее перспективных для сотрудничества с Китаем регионов России. В ходе двух дней форума запланирована насыщенная программа, включающая в себя переговоры, тематические сессии, подписание соглашений. В преддверии первого дня форума глава самарского региона провел ряд важных переговоров.
"Закончился первый день работы в Пекине. Здесь стартует форум "Один пояс — один путь", в котором принимают участие представители 130 стран. Рад принимать участие в работе форума в составе российской делегации", — отметил самарский губернатор.
Подводя итоги 16 октября, подготовительного дня работы форума, Дмитрий Азаров рассказал, что день был посвящен переговорам по развитию АвтоВАЗа, которые он провел вместе с президентом компании Максимом Соколовым.
"Сегодня подготовительный день, и день очень важный, поскольку мы сегодня вместе с Максимом Юрьевичем Соколовым занимались вопросами развития АвтоВАЗа, развития партнерских отношений с китайскими компаниями. И я очень рад, что эти переговоры, которые сегодня прошли здесь, в первый день моей работы в Пекине, были успешны", — подчеркнул глава региона.
Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что форум даст новый импульс сотрудничеству между Россией и Китаем. "Залогом тому — добрые, по-настоящему партнерские и дружеские отношения между лидерами наших государств. А делегация Российской Федерации, в которую я вхожу, приложит максимальные усилия для расширения взаимовыгодного сотрудничества между нашими народами", — подчеркнул губернатор Самарской области.
Одной из главных тем форума станет развитие трансграничной инфраструктуры, налаживание энергетических и телекоммуникационных цепочек, снятие барьеров и макроэкономическая поддержка, переход на расчеты в национальных валютах, наращивание контактов между людьми. В ходе форума Самарская область выступит с предложениями по развитию логистического, инвестиционного потенциала, созданию новых производственных кооперационных связей, сотрудничеству в иных сферах.
Напомним, инициативу создать экономические коридоры в рамках нового "Шелкового пути" лидер Китая Си Цзиньпин озвучил в 2013 году. Он предложил объединить сухопутный и морской торговые пути, чтобы доставлять товары в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу.
Сегодня в Самарской области высокими темпами идет строительство важнейшего инфраструктурного объекта — моста через Волгу и новой трассы в обход Тольятти. Эта дорога станет частью международного маршрута в Западный Китай. Работы должны уже завершиться в следующем году. Кроме того, прорабатывается проект создания в регионе логистического хаба. Эти проекты призваны дать импульс развитию торговых отношений не только между отдельными регионами, но и в целом — укреплению дружеских и партнёрских связей между Россией и Китаем.
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