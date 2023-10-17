В Сызрани сгорел частный дом

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В понедельник, 16 октября, примерно в 9:50, начался пожар на ул. Новая Слободка, 135 в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.