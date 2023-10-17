Энергетики сообщили о плановых отключениях света на ноябрь

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

08.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Малый Толкай (все село);

10.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Савруха (ул. Центральная Усадьба);

13.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с.Новое Мансуркино (все село);

14.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Староганькино (ул. Школьная);

16.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Алькино (ул. Школьная);

17.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Новое Мансуркино (все село);

22.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Савруха (ул. Центральная Усадьба);

с. Кротково (ул. Центральная);

23.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Малое Ибряйкино (ул. Школьная, ул. Строителей);

24.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Кротково (ул. Центральная);

28.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Алькино (ул. Школьная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.