Энергетики сообщили о плановых отключениях света на ноябрь

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
08.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Малый Толкай (все село);
10.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Савруха (ул. Центральная Усадьба);
13.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с.Новое Мансуркино (все село);
14.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Староганькино (ул. Школьная);
16.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Алькино (ул. Школьная);
17.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Новое Мансуркино (все село);
22.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Савруха (ул. Центральная Усадьба);
с. Кротково (ул. Центральная);
23.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Малое Ибряйкино (ул. Школьная, ул. Строителей);
24.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Кротково (ул. Центральная);
28.11.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Алькино (ул. Школьная)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.