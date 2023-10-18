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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн бизнес добавит к звонкам "Этикетку"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компании смогут при телефонном вызове указывать информацию о себе, чтобы абоненты знали, кто им звонит.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

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Билайн бизнес запустил сервис идентификации вызовов "Этикетка", который позволяет отображать на экране телефона вызываемого абонента название компании или бренда, а также дополнительную информацию, например, цель звонка¹. При этом абонентам не нужно устанавливать дополнительные приложения, поскольку в основе сервиса лежит технология оператора, передающая текст одновременно с поступающим вызовом. Сервис "Этикетка" работает внутри и за пределами сети билайн².

По данным компании Хайа (Hiya)³, бизнес считает голосовые вызовы наиболее предпочтительным каналом коммуникации в сфере клиентской поддержки (41%), продаж (39%) и назначения встреч (35%). Пользователи также часто выбирают телефонный звонок для общения, например, со страховыми компаниями (41%), магазинами и компаниями из сферы услуг (35%), медицинскими учреждениями (33%), банками и финансовыми организациями (31%).

Однако рост мошеннических и спам-звонков привёл к тому, что уже около трети россиян перестали отвечать на вызовы с незнакомых номеров, и такой выбор делает всё больше абонентов⁴. В результате бизнес теряет одну из возможностей донести информацию до клиентов, которая могла бы привести к дополнительным продажам, а клиенты не получают информацию о продуктах и услугах.

Обычно эту проблему пытаются решить с помощью определителей номера и сервисов для блокировки спама от мобильных операторов, ведущих ИТ-компаний, банков⁵. Но в основе работы таких продуктов зачастую лежит информация из отзывов абонентов, которая не всегда корректно верифицирована и актуальна. То есть звонок от компании всё равно может быть заблокирован или помечен как спам.

В основе сервиса "Этикетка" от билайн бизнес лежит другой подход: дополнительные сведения о звонящем передаются вместе с голосовым вызовом. Благодаря "Этикетке" компании могут "забрендировать" свои исходящие вызовы с одного или нескольких номеров. При этом абоненту будет комфортнее получать звонки: он сможет их сразу идентифицировать, например, как звонок от курьера или автосалона.

"Сервис "Этикетка" предоставляет клиентам билайн бизнес новые возможности и меняет привычный формат голосовых коммуникаций. Мы уделяем внимание тому, какая информация используется в "Этикетке": запросы на использование информации проходят модерацию в билайн. Например, клиента могут попросить предоставить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или свидетельство о регистрации товарного знака. Уверен, что сервис "Этикетка" сможет помочь компаниям выделить свой бренд и повысить контактность при общении с существующими и потенциальными клиентами", — комментирует Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО "ВымпелКом".

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В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

¹ Информация из "Этикетки" не заменяет собой и не изменяет информацию о номере вызывающего абонента, такая информация передаётся вместе с информацией о номере. Порядок и возможность отображения информации из "Этикетки" вместе с информацией о номере вызывающего абонента зависят от настроек устройства вызываемого абонента и использования абонентами услуг АОН, антиАОН.

² Возможность отображения "Этикетки" в сетях других операторов зависит от технических возможностей таких сетей и наличия соглашения у оператора с билайн.

³ По информации из отчёта State of the call report 2022, подготовленного Hiya. https://work.hiya.com/state-of-the-call-report-2022

⁴ По информации https://www.cnews.ru/news/line/2022-08-04_issledovanie_tret_rossiyan

⁵ На основании опыта клиентов билайн и проектов, проведённых билайн у клиентов.

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