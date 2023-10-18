Стало известно, где отключат свет 19 и 20 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

19.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)

19.10.2023 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Р. Васильевка

19.10.2023 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Верх. Васильевка

19.10.2023 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Вишневка

19.10.2023 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ст. Мамыково

19.10.2023 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Красный Берег (ул. Центральная)

19.10.2023 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Красный Берег (ул. Озерная, ул. Молодежная)

19.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Новая Елховка

19.10.2023 года с 12-00 до 16-00 (местного времени) и с 09-00 до 13-00 (местного времени):

г.о. Чапаевск (ул. Путиловская, ул. Пархоменко)

20.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная, Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)

20.10.2023 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Пригорки (ул. Нагорная, ул. Лесная, ул. Центральная)

20.10.2023 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Убейкино (ул. Центральная, ул. Прямая)

20.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Новая Елховка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.