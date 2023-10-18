Стало известно, где отключат свет 19 и 20 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
19.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)
19.10.2023 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Р. Васильевка
19.10.2023 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Верх. Васильевка
19.10.2023 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Вишневка
19.10.2023 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Ст. Мамыково
19.10.2023 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Красный Берег (ул. Центральная)
19.10.2023 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Красный Берег (ул. Озерная, ул. Молодежная)
19.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Новая Елховка
19.10.2023 года с 12-00 до 16-00 (местного времени) и с 09-00 до 13-00 (местного времени):
г.о. Чапаевск (ул. Путиловская, ул. Пархоменко)
20.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная, Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)
20.10.2023 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Пригорки (ул. Нагорная, ул. Лесная, ул. Центральная)
20.10.2023 года с 13-00 до 15-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Убейкино (ул. Центральная, ул. Прямая)
20.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Новая Елховка
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.