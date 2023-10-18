Более 30 человек тушили пожар в частном доме в Самаре

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Во вторник, 17 октября, примерно в 10:46 начался пожар на ул. Войкова, 61 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.