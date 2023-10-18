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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров дал ряд жестких поручений по факту произошедшего в Самаре конфликта

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с конфликтом, произошедшим в Советском районе Самары. Как сообщает региональный следственный комитет, в массовой драке участвовали подростки и граждане из стран ближнего зарубежья. По факту случившегося Глава региона дал ряд поручений.

"Как и все земляки, возмущен этим вопиющим случаем. По информации МВД, конфликт произошел на бытовой почве. Однако жестокость, с которой было совершено нападение на подростков, конечно, заслуживает самой суровой оценки, — вне зависимости от национальной принадлежности нападавших. И это обязательно будет сделано. Имел жесткий разговор с руководителем регионального УМВД. Ряд участников происшествия уже задержан. Поручил предпринять исчерпывающие меры для того, чтобы максимально оперативно найти всех участников и зачинщиков конфликта, выяснить причины и все обстоятельства случившегося, — сказал Дмитрий Азаров. — Кроме того, поручил провести в регионе масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства в местах проживания и работы иностранных граждан. В случае выявления значительных нарушений готов принять жесткие меры — вплоть до прекращения выдачи разрешений на работу всем гражданам стран, среди которых такие нарушения фиксируются. Что касается зачинщиков и участников конфликта, они понесут наказание по всей строгости закона. Виновные будут наказаны".

Глава региона подчеркнул, что случившийся на бытовой почве конфликт не должен вносить разлад в межнациональные отношения.

"При этом хочу предостеречь политиканов и "горячие головы" от призывов разрыва взаимовыгодного сотрудничества нашего региона с дружественными для нашей страны государствами, призывов, разжигающих межнациональную вражду, — сказал Дмитрий Азаров. — Мы видим, как на государственном уровне наши связи с зарубежными странами, в том числе, востока и средней Азии, укрепляются, и во многом благодаря позиции нашего национального лидера, президента Владимира Владимировича Путина. А сеять межнациональную рознь, используя как повод бытовой конфликт, — преступление не меньшее, а бОльшее, чем противоправные действия подростков. Это действия, направленные против нашей многонациональной страны и нашего многонационального региона. Это делают политиканы, которые желают посеять межнациональную рознь на нашей земле, и они своими заявлениями работают против Самарской области и нашей страны".

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