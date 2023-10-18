Дмитрий Азаров дал ряд жестких поручений по факту произошедшего в Самаре конфликта

Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с конфликтом, произошедшим в Советском районе Самары. Как сообщает региональный следственный комитет, в массовой драке участвовали подростки и граждане из стран ближнего зарубежья. По факту случившегося Глава региона дал ряд поручений.
"Как и все земляки, возмущен этим вопиющим случаем. По информации МВД, конфликт произошел на бытовой почве. Однако жестокость, с которой было совершено нападение на подростков, конечно, заслуживает самой суровой оценки, — вне зависимости от национальной принадлежности нападавших. И это обязательно будет сделано. Имел жесткий разговор с руководителем регионального УМВД. Ряд участников происшествия уже задержан. Поручил предпринять исчерпывающие меры для того, чтобы максимально оперативно найти всех участников и зачинщиков конфликта, выяснить причины и все обстоятельства случившегося, — сказал Дмитрий Азаров. — Кроме того, поручил провести в регионе масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства в местах проживания и работы иностранных граждан. В случае выявления значительных нарушений готов принять жесткие меры — вплоть до прекращения выдачи разрешений на работу всем гражданам стран, среди которых такие нарушения фиксируются. Что касается зачинщиков и участников конфликта, они понесут наказание по всей строгости закона. Виновные будут наказаны".
Глава региона подчеркнул, что случившийся на бытовой почве конфликт не должен вносить разлад в межнациональные отношения.
"При этом хочу предостеречь политиканов и "горячие головы" от призывов разрыва взаимовыгодного сотрудничества нашего региона с дружественными для нашей страны государствами, призывов, разжигающих межнациональную вражду, — сказал Дмитрий Азаров. — Мы видим, как на государственном уровне наши связи с зарубежными странами, в том числе, востока и средней Азии, укрепляются, и во многом благодаря позиции нашего национального лидера, президента Владимира Владимировича Путина. А сеять межнациональную рознь, используя как повод бытовой конфликт, — преступление не меньшее, а бОльшее, чем противоправные действия подростков. Это действия, направленные против нашей многонациональной страны и нашего многонационального региона. Это делают политиканы, которые желают посеять межнациональную рознь на нашей земле, и они своими заявлениями работают против Самарской области и нашей страны".
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!