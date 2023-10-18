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Музеи и выставки Культура

Арт Абстрактов расскажет в "ЗИМ Галерее" про "Антистиль"

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 октября, в 19:00 в "ЗИМ Галерее" пройдет лекция Арт Абстрактова "Антистиль: модное влечение или новый поджанр" (18+).

Фото: aksometrylab

Художник, куратор и исследователь уличной культуры Арт Абстрактов расскажет о востребованном течении в уличном искусстве, означенном как "Антистиль", о принятии уродливого преображения, его влиянии на индустрию моды, музыкальные жанры и современное искусство.

"Антистиль" - некая рекурсия внутри культуры уличного искусства, заслуживающая отдельного рассмотрения и внимания зрителей.

Работа над подготовкой материала велась два года, автор провел полноценное исследование, итоги которого вошли в Сборник материалов I открытой научной конференции исследователей стрит-арта, Ugly Text и несколько других печатных тематических книг.

Галерея находится в ЖК "Галактика" (ул. Ново-садовая 106г, к1), вход слева через "Росгосстрах", 3 этаж. Вход бесплатный.

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