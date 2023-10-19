24-25 октября Самарскую область посетит бизнес-миссия предприятий пищевой промышленности Ленинградской области

В период с 24 по 25 октября 2023 года в Самаре пройдет бизнес-миссия из Ленинградской области. В регион приезжают 10 компаний пищевой промышленности, производители мясных консервов, кондитерских и хлебобулочных изделий, сыров премиум класса и других уникальных позиций.
Представители компаний Ленинградской области встретятся с руководителями ритейла и HoReCa Самарской области: продуктовыми магазинами разных ценовых сегментов, региональными сетевыми АЗС, ведущими ресторанными группами.
Организатором приезда является АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области". Делегацию возглавляет руководитель департамента промышленности комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области — Юргенсон Ольга Александровна.
Проект реализован с целью развития пищевой промышленности Ленинградской области и налаживания долгосрочного межрегионального сотрудничества российских компаний. Планируется, что по итогам бизнес-миссии будет заключен ряд партнерских договоров и соглашений между компаниями наших регионов.
Для компаний Ленобласти мера поддержки предоставляется бесплатно. Проект реализован АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области".
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.