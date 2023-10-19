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Экономика и бизнес

24-25 октября Самарскую область посетит бизнес-миссия предприятий пищевой промышленности Ленинградской области

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период с 24 по 25 октября 2023 года в Самаре пройдет бизнес-миссия из Ленинградской области. В регион приезжают 10 компаний пищевой промышленности, производители мясных консервов, кондитерских и хлебобулочных изделий, сыров премиум класса и других уникальных позиций.

Представители компаний Ленинградской области встретятся с руководителями ритейла и HoReCa Самарской области: продуктовыми магазинами разных ценовых сегментов, региональными сетевыми АЗС, ведущими ресторанными группами.

Организатором приезда является АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области". Делегацию возглавляет руководитель департамента промышленности комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области — Юргенсон Ольга Александровна.

Проект реализован с целью развития пищевой промышленности Ленинградской области и налаживания долгосрочного межрегионального сотрудничества российских компаний. Планируется, что по итогам бизнес-миссии будет заключен ряд партнерских договоров и соглашений между компаниями наших регионов.

Для компаний Ленобласти мера поддержки предоставляется бесплатно. Проект реализован АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области".

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