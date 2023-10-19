24-25 октября Самарскую область посетит бизнес-миссия предприятий пищевой промышленности Ленинградской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В период с 24 по 25 октября 2023 года в Самаре пройдет бизнес-миссия из Ленинградской области. В регион приезжают 10 компаний пищевой промышленности, производители мясных консервов, кондитерских и хлебобулочных изделий, сыров премиум класса и других уникальных позиций.