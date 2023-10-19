ССК: продажа подстанции СПЗ непрофессионалам может создать риски для города

Через оборудование банкротящегося Самарского подшипникового завода идет энергоснабжение значительной части жилой застройки Юнгородка и большого количества промышленных и торговых потребителей. Продажа трансформаторной подстанции и другого энергоснабжающего имущества, расположенного на его площадке, с торгов непрофильной компании может увеличить риски для системы энергоснабжения Самары, считают в АО "ССК".

Итоги указанных открытых интернет-торгов были подведены 6 октября 2023 года. Из 6 участников победителем была признана Студеникина Виктория Александровна, действовавшая на основании агентского договора в интересах ООО "АФИНА".

Однако, сообщает АО "ССК", согласно выписке из ЕГРЮЛ, передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (код ОКВЭД 35.12), не является видом деятельности ООО "АФИНА". "Велика вероятность, что предприниматели, претендующие на владение одной из стратегически важных подстанций Самары, не имеют квалифицированного персонала и опыта эксплуатации данного оборудования, к которому через электрические сети, обслуживаемые ССК, присоединена значительная часть Кировского, Промышленного и Советского районов города. ООО "АФИНА", претендующая на владение подстанцией, не входит в официальный реестр из более чем четырех десятков территориальных электросетевых организаций Самарской области, указанных на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ", — выражает опасения компания.

В ССК считают, что передача подстанции с напряжением 110 тысяч вольт в руки неспециализированной организации может повысить риски надежности энергоснабжения примыкающего района города. При этом, согласно пункту 2 статьи 201 Закона о банкротстве, обязательным условием договора купли-продажи такого энергоснабжающего имущества должно быть обеспечение покупателем его функционирования.

В результате АО "ССК" обратилось с заявлением о признании недействительными результатов торгов в Арбитражный суд Самарской области и УФАС Воронежской области по адресу нахождения организатора торгов, говорится в сообщении.