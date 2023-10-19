ССК: продажа подстанции СПЗ непрофессионалам может создать риски для города

Через оборудование банкротящегося Самарского подшипникового завода идет энергоснабжение значительной части жилой застройки Юнгородка и большого количества промышленных и торговых потребителей. Продажа трансформаторной подстанции и другого энергоснабжающего имущества, расположенного на его площадке, с торгов непрофильной компании может увеличить риски для системы энергоснабжения Самары, считают в АО "ССК".
Итоги указанных открытых интернет-торгов были подведены 6 октября 2023 года. Из 6 участников победителем была признана Студеникина Виктория Александровна, действовавшая на основании агентского договора в интересах ООО "АФИНА".
Однако, сообщает АО "ССК", согласно выписке из ЕГРЮЛ, передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (код ОКВЭД 35.12), не является видом деятельности ООО "АФИНА". "Велика вероятность, что предприниматели, претендующие на владение одной из стратегически важных подстанций Самары, не имеют квалифицированного персонала и опыта эксплуатации данного оборудования, к которому через электрические сети, обслуживаемые ССК, присоединена значительная часть Кировского, Промышленного и Советского районов города. ООО "АФИНА", претендующая на владение подстанцией, не входит в официальный реестр из более чем четырех десятков территориальных электросетевых организаций Самарской области, указанных на сайте регионального министерства энергетики и ЖКХ", — выражает опасения компания.
В ССК считают, что передача подстанции с напряжением 110 тысяч вольт в руки неспециализированной организации может повысить риски надежности энергоснабжения примыкающего района города. При этом, согласно пункту 2 статьи 201 Закона о банкротстве, обязательным условием договора купли-продажи такого энергоснабжающего имущества должно быть обеспечение покупателем его функционирования.
В результате АО "ССК" обратилось с заявлением о признании недействительными результатов торгов в Арбитражный суд Самарской области и УФАС Воронежской области по адресу нахождения организатора торгов, говорится в сообщении.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.