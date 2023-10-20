В минздраве Самарской области рассказали о профилактике против остеопороза

Остеопороз — заболевание, при котором снижается объем костной массы и нарушается ее качество. Это приводит к хрупкости костей и риску переломов. Остеопороз называют "молчаливым заболеванием", потому что годами оно может не проявлять себя. В региональном минздраве рассказали, как помогают сохранять здоровье пациентам в Сызрани.

Пациентам старшего возраста из Сызрани помогают сохранять здоровье в гериатрическом отделении. Более шести месяцев на базе Сызранской центральной городской и районной больницы работает гериатрическое отделение. За это время специализированную помощь получили более 180 пациентов.

"Более 30% прикрепленного взрослого населения Сызранской больницы старше трудоспособного возраста. Для оказания качественной медицинской помощи данной категории пациентов мы открыли новое отделение на 20 коек. Основная задача — улучшить качество и продолжительность жизни пожилых людей", — рассказала главный врач больницы Вера Лиходедова.

Специализированная медицинская помощь по профилю "гериатрия" представляет собой систему мер по оказанию медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их активности, автономности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

"Люди старше 60 лет имеют особенности течения заболеваний. Одной из актуальных проблем для пожилых людей являются падения и переломы вследствие остеопороза", — отметил врач-гериатр больницы Расим Рафиков.

Универсальные рекомендации для людей пожилого возраста по профилактике падений и переломов: