В минздраве Самарской области рассказали о профилактике против остеопороза

Остеопороз — заболевание, при котором снижается объем костной массы и нарушается ее качество. Это приводит к хрупкости костей и риску переломов. Остеопороз называют "молчаливым заболеванием", потому что годами оно может не проявлять себя. В региональном минздраве рассказали, как помогают сохранять здоровье пациентам в Сызрани.
Пациентам старшего возраста из Сызрани помогают сохранять здоровье в гериатрическом отделении. Более шести месяцев на базе Сызранской центральной городской и районной больницы работает гериатрическое отделение. За это время специализированную помощь получили более 180 пациентов.
"Более 30% прикрепленного взрослого населения Сызранской больницы старше трудоспособного возраста. Для оказания качественной медицинской помощи данной категории пациентов мы открыли новое отделение на 20 коек. Основная задача — улучшить качество и продолжительность жизни пожилых людей", — рассказала главный врач больницы Вера Лиходедова.
Специализированная медицинская помощь по профилю "гериатрия" представляет собой систему мер по оказанию медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их активности, автономности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.
"Люди старше 60 лет имеют особенности течения заболеваний. Одной из актуальных проблем для пожилых людей являются падения и переломы вследствие остеопороза", — отметил врач-гериатр больницы Расим Рафиков.
Универсальные рекомендации для людей пожилого возраста по профилактике падений и переломов:
- пища должна содержать достаточное количество кальция, витамина D и белка. В рацион питания ежедневно включайте молочные или кисломолочные продукты, 3 раза в неделю жирную морскую рыбу;
- физическая нагрузка должна быть достаточной и соответствовать возрасту и возможностям человека. Она помогает сократить потери костной ткани и предотвратить падения. Самым универсальным видом физической активности для пожилых людей считается ходьба (можно заниматься скандинавской ходьбой с палками) — главное 3–4 раза в неделю, не менее 30 минут;
- необходимо избегать продуктов и привычек, способствующих выведению кальция из организма: кислые фрукты и ягоды, соки и уксус; сладкие газированные напитки; алкоголь и курение; злоупотребление крепким зерновым кофе.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас