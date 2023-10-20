Самарский врач-диетолог рассказала о питании, полезном для здоровья костей

Остеопороз — заболевание, связанное с уменьшением плотности костной ткани, ее истончением и хрупкостью. Для профилактики ломкости костей необходимо правильно питаться, быть физически активным и отказаться от вредных привычек. О том, какие продукты необходимо обязательно включать в рацион для профилактики остеопороза, рассказала главный внештатный специалист — диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова.

"Питайтесь разнообразно и не забывайте про баланс витаминов и минеральных веществ в рационе. Добавьте в рацион продукты, в которых есть легко усваиваемый кальций: молоко и молочные продукты, творог, сыры, зеленые овощи, бобовые, орехи, рыба, — рассказала Ольга Сазонова. — Кальций вымывается из костей и при недостатке магния (бобовые, продукты из цельного зерна и картофель). Также для усвоения требуется витамин В6, содержащийся в мясе и печени, жирорастворимые витамины А и D".

Витамин А содержится в продуктах животного происхождения и растительных маслах, а витамин D — в жирной рыбе, яйцах и грибах. Витаминные комплексы и препараты кальция необходимо принимать только по назначению врача и под его контролем.

"Избегайте продуктов, чрезмерно богатых фосфором, который при соединении с кальцием в кишечнике нарушает его всасывание. Это красное мясо, копчености и газированные напитки. Также избыток кофе нарушает усвоение кальция. В профилактике важную роль играют регулярные физические нагрузки. Кости становятся прочнее, поскольку насыщение костной ткани кальцием зависит и от состояния мышечной ткани. Дополнительными факторами риска являются ожирение, заболевание почек, хронические заболевания ЖКТ, расстройство пищевого поведения, нерациональное питание, также резкая потеря веса, которая приводит к снижению плотности костной ткани", — заключила специалист.