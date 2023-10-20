Самарский врач-диетолог рассказала о питании, полезном для здоровья костей

Остеопороз — заболевание, связанное с уменьшением плотности костной ткани, ее истончением и хрупкостью. Для профилактики ломкости костей необходимо правильно питаться, быть физически активным и отказаться от вредных привычек. О том, какие продукты необходимо обязательно включать в рацион для профилактики остеопороза, рассказала главный внештатный специалист — диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова.
"Питайтесь разнообразно и не забывайте про баланс витаминов и минеральных веществ в рационе. Добавьте в рацион продукты, в которых есть легко усваиваемый кальций: молоко и молочные продукты, творог, сыры, зеленые овощи, бобовые, орехи, рыба, — рассказала Ольга Сазонова. — Кальций вымывается из костей и при недостатке магния (бобовые, продукты из цельного зерна и картофель). Также для усвоения требуется витамин В6, содержащийся в мясе и печени, жирорастворимые витамины А и D".
Витамин А содержится в продуктах животного происхождения и растительных маслах, а витамин D — в жирной рыбе, яйцах и грибах. Витаминные комплексы и препараты кальция необходимо принимать только по назначению врача и под его контролем.
"Избегайте продуктов, чрезмерно богатых фосфором, который при соединении с кальцием в кишечнике нарушает его всасывание. Это красное мясо, копчености и газированные напитки. Также избыток кофе нарушает усвоение кальция. В профилактике важную роль играют регулярные физические нагрузки. Кости становятся прочнее, поскольку насыщение костной ткани кальцием зависит и от состояния мышечной ткани. Дополнительными факторами риска являются ожирение, заболевание почек, хронические заболевания ЖКТ, расстройство пищевого поведения, нерациональное питание, также резкая потеря веса, которая приводит к снижению плотности костной ткани", — заключила специалист.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас