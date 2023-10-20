Врач-ревматолог: "Следуйте 10 правилам для предупреждения развития остеопороза"

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20 октября — всемирный день борьбы с остеопорозом. При этом заболевании кости теряют свою прочность, становятся хрупкими, что приводит к переломам. Главный внештатный ревматолог по Самаре министерства здравоохранения Самарской области, заведующая отделением эндокринологии и ревматологии Клиник СамГМУ Ирина Шафиева назвала топ-10 рекомендаций, следование которым поможет замедлить процесс разрушения костной ткани.