Врач-ревматолог: "Следуйте 10 правилам для предупреждения развития остеопороза"

20 октября — всемирный день борьбы с остеопорозом. При этом заболевании кости теряют свою прочность, становятся хрупкими, что приводит к переломам. Главный внештатный ревматолог по Самаре министерства здравоохранения Самарской области, заведующая отделением эндокринологии и ревматологии Клиник СамГМУ Ирина Шафиева назвала топ-10 рекомендаций, следование которым поможет замедлить процесс разрушения костной ткани.
- Самый главный витамин для здоровой костной системы — витамин D. Чтобы он усваивался там, где это необходимо, а не приводил к кальцинирование сосудов, рекомендован приём витамина D+К2. Прием необходимо осуществлять после консультации с врачом.
- Кальций — это опора для создания костей. Обратите внимание на свой рацион питания, добавьте продукты, богатые кальцием- кунжут, творог, твердые сорта сыра.
- Откажитесь от курения. Доказано, что курение отрицательно влияет на метаболизм костной ткани. В результате риск переломов возрастает, а процесс сращивания костей замедляется.
- Физические нагрузки несомненно важны для уменьшения потерь костной ткани, улучшения равновесия и профилактики падений. Сегодня все большую популярность набирает скандинавская ходьба. Плюсы скандинавской ходьбы: улучшение кровообращения, тренировка плечевого пояса, укрепление мышц, уменьшение нагрузки на позвоночник.
- Здоровый сон. Сон стимулирует выработку гормона соматотропина. Это гормон молодости и активной жизни, гормон прочности костной ткани. К сожалению, с возрастом происходит физиологическое снижение данного гормона, поэтому спать в "правильные" часы очень важно!
- Предупреждение падений. Следите за зрением и слухом, своевременно проходите профилактические медицинские осмотры. Используйте при необходимости дополнительные приспособления для ходьбы (ходунки, трость), а также ледоступы в гололедицу.
- Масса тела. Наиболее подвержены развитию остеопороза женщины с низкой массой тела. Это связано с тем, что жир содержит ароматазы, ферменты, которые нужны для того, чтобы андрогены превращались в эстрогены. Дефицит последних ведет к остеопорозу.
- С наступлением менопаузы или перименопаузы вовремя обращайтесь к гинекологу-эндокринологу для обсуждения вопроса о возможности назначения гормонозаместительной терапии.
- Своевременная диагностика. По назначению врача необходимо проходить денситометрию. В первую очередь в группу риска входят женщины старше 45 лет в период менопаузы.
- Своевременное лечение остеопороза или остеопении при постановке диагноза. Не откладывайте посещение специалиста.
"Будьте здоровы, а главное помните, что профилактика может избавить вас от тяжелого заболевания", - заключила специалист.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас