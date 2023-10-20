16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Врач-ревматолог: "Следуйте 10 правилам для предупреждения развития остеопороза" Самарский врач-диетолог рассказала о питании, полезном для здоровья костей Оценка состояний и выявление болезней: диспансеризация помогает представителям старшего поколения контролировать здоровье В минздраве Самарской области рассказали о профилактике против остеопороза "Страдает когнитивная сфера личности": медицинский психолог - о последствиях злоупотребления алкоголем

Здравоохранение Общество

Врач-ревматолог: "Следуйте 10 правилам для предупреждения развития остеопороза"

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

20 октября — всемирный день борьбы с остеопорозом. При этом заболевании кости теряют свою прочность, становятся хрупкими, что приводит к переломам. Главный внештатный ревматолог по Самаре министерства здравоохранения Самарской области, заведующая отделением эндокринологии и ревматологии Клиник СамГМУ Ирина Шафиева назвала топ-10 рекомендаций, следование которым поможет замедлить процесс разрушения костной ткани.

  1. Самый главный витамин для здоровой костной системы — витамин D. Чтобы он усваивался там, где это необходимо, а не приводил к кальцинирование сосудов, рекомендован приём витамина D+К2. Прием необходимо осуществлять после консультации с врачом.
  2. Кальций — это опора для создания костей. Обратите внимание на свой рацион питания, добавьте продукты, богатые кальцием- кунжут, творог, твердые сорта сыра.
  3. Откажитесь от курения. Доказано, что курение отрицательно влияет на метаболизм костной ткани. В результате риск переломов возрастает, а процесс сращивания костей замедляется.
  4. Физические нагрузки несомненно важны для уменьшения потерь костной ткани, улучшения равновесия и профилактики падений. Сегодня все большую популярность набирает скандинавская ходьба. Плюсы скандинавской ходьбы: улучшение кровообращения, тренировка плечевого пояса, укрепление мышц, уменьшение нагрузки на позвоночник.
  5. Здоровый сон. Сон стимулирует выработку гормона соматотропина. Это гормон молодости и активной жизни, гормон прочности костной ткани. К сожалению, с возрастом происходит физиологическое снижение данного гормона, поэтому спать в "правильные" часы очень важно!
  6. Предупреждение падений. Следите за зрением и слухом, своевременно проходите профилактические медицинские осмотры. Используйте при необходимости дополнительные приспособления для ходьбы (ходунки, трость), а также ледоступы в гололедицу.
  7. Масса тела. Наиболее подвержены развитию остеопороза женщины с низкой массой тела. Это связано с тем, что жир содержит ароматазы, ферменты, которые нужны для того, чтобы андрогены превращались в эстрогены. Дефицит последних ведет к остеопорозу.
  8. С наступлением менопаузы или перименопаузы вовремя обращайтесь к гинекологу-эндокринологу для обсуждения вопроса о возможности назначения гормонозаместительной терапии.
  9. Своевременная диагностика. По назначению врача необходимо проходить денситометрию. В первую очередь в группу риска входят женщины старше 45 лет в период менопаузы.
  10. Своевременное лечение остеопороза или остеопении при постановке диагноза. Не откладывайте посещение специалиста.

"Будьте здоровы, а главное помните, что профилактика может избавить вас от тяжелого заболевания", - заключила специалист.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5