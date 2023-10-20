Незаменимый витамин D, драгоценный кальций и физическая активность: главный гериатр Самары — о профилактике остеопороза

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по Самаре, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева рассказала о профилактике остеопороза.

"Профилактика остеопороза включает: диету, богатую кальцием и витамином D, физическую активность, профилактику падений, — прокомментировала Мария Дмитриева. — У 50% женщин и 20% мужчин старше 50 лет есть риск возникновения остеопоротического перелома. Переломы костей часто имеют многофакторную природу".

По мнению специалистов, самое важное в развитии костной ткани, в процессе ее создания — строительный материал. Это кальций и витамин D. Кость состоит из белка и минеральных веществ. Это не только кальций, а также цинк, магний, фосфор. Но кальций является основным кирпичиком для построения костной ткани. Кальций мы получаем с пищей, прежде всего, из молочных продуктов.

"Больше всего легкоусваиваемого кальция, который легко попадает из желудка в кровь, содержится в

ферментированных молочных продуктах. Это творог, кефир, кисломолочные продукты,

натуральный йогурт, сыры. В небольшом кусочке сыра кальция будет больше, чем в большом

кувшине молока. Также богаты кальцием орехи, семечки, чеснок, бобовые (фасоль, боб, горох),

крупы (гречневая, овсяная, ячневая), — сообщила врач. — Витамин D "уводит" кальций именно в кости, а не позволяет ему откладываться в других органах и системах. Витамин D содержится в жирных продуктах, это жирорастворимый витамин. Его источники — сливочное масло, жирные сорта рыбы, икра, яйца, курица (особенно кожа), индейка (особенно кожа, поскольку является самой жирной частью

птицы), печень различных сортов рыб, например, печень трески. Что касается жирных продуктов, то при наличии лишнего веса и атеросклероза, нужно обязательно посоветоваться с врачом. Возможно вместо таких продуктов для восполнения витамина D вам назначат специальный препарат".

Частое употребление продуктов питания, которые содержат кальций и витамин D, на протяжении всей жизни может обеспечить необходимыми строительными материалами для построения здоровой кости.

Для профилактики переломов у пожилых важны: организация безопасной окружающей среды; подбор функциональной обуви, использование трости или ходунков; коррекция схем терапии сопутствующих заболеваний; отказ от вредных привычек — курения и алкоголя; сбалансированное питание; медикаментозная терапия низкой костной плотности только по назначению врача.