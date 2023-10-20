Оценка состояний и выявление болезней: диспансеризация помогает представителям старшего поколения контролировать здоровье

Профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию прошли около 500 тысяч жителей Самарской области старше трудоспособного возраста, сообщили в региональном минздраве.

В процессе диспансеризации заболевания выявлены у более 51 тысячи человек, в том числе:16021 случаев болезней системы кровообращения; 1259 случаев злокачественных новообразований; 1929 случаев сахарного диабета; 1876 случаев хронических заболеваний органов дыхания; 2661 случаев органов пищеварения; 310 случаев глаукомы.

Всем пациентам назначено необходимое лечение и даны рекомендации.

Особое внимание при диспансеризации уделяется выявлению возраст-ассоциированных состояний, в том числе старческой астении, риска остеопоротических переломов.

"При проведении профилактических осмотров и диспансеризации у лиц старше 65 лет осуществляется оценка риска остеопоротических переломов. Для оценки используется информация, полученная по итогам исследования и анкетирования. При наличии риска пациент направляется к врачу-гериатру, врачу-эндокринологу или врачу-ревматологу для дальнейшего обследования и назначения антиостеопоротической терапии", — рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

Жителям старше 65 лет необходимо проходить диспансеризацию раз в год. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно — по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.

Специалисты напоминают, для профилактики остеопороза необходимо включать в рацион питания продукты, содержащие кальций и витамин D, уделять достаточное время физическим нагрузкам и отказаться от алкоголя и курения.