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"Формирование скелета и развитие костной ткани идет до 25 лет": врач-эндокринолог рассказала, почему важна регулярная физическая активность с юных лет Незаменимый витамин D, драгоценный кальций и физическая активность: главный гериатр Самары — о профилактике остеопороза Врач-ревматолог: "Следуйте 10 правилам для предупреждения развития остеопороза" Самарский врач-диетолог рассказала о питании, полезном для здоровья костей Оценка состояний и выявление болезней: диспансеризация помогает представителям старшего поколения контролировать здоровье

Здравоохранение Общество

"Формирование скелета и развитие костной ткани идет до 25 лет": врач-эндокринолог рассказала, почему важна регулярная физическая активность с юных лет

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почему остеопороз называют "молчаливым" заболеванием? Мужчины или женщины больше подвержены остеопорозу? Как физическая активность влияет на предупреждение заболевания?Об этом рассказала главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного центра Клиник СамГМУ Светлана Манцагова.

"Снижение плотности костей происходит за счет вымывания минеральных компонентов, в основном кальция. В результате кости становятся слишком тонкими и хрупкими. Это приводит к ослаблению скелета, увеличению риска переломов, любых костей. Наиболее типичны компрессионные переломы позвоночника, шейки бедра и лучевой кости "в типичном месте". Остеопороз часто называют "безмолвным" заболеванием, так как убыль костной массы происходит незаметно и не проявляется до тех пор, пока не случится перелом. Заболевание чаще выявляется у людей старшей возрастной группы, после 50 лет", — констатировала Светлана Манцагова.

Женщины больше подвержены переломам, чем мужчины. У них кости становятся более хрупкими в период менопаузы, когда в организме уменьшается содержание женских половых гормонов, которые защищали их от разрушения. У мужчин иначе устроено гормональное регулирование, по-другому усваивается кальций в организме, да и мышечная масса у них больше. Все это частично спасает их от переломов.

Потери костной массы у мужчин начинаются в более позднем возрасте, чем у женщин, и происходят значительно медленнее. Среди страдающих остеопорозом — мужчины составляют 20%.

Основные направления профилактики заболевания включают правильное питание, адекватную физическую активность, отказ от вредных привычек — курения и алкоголя.

Цель профилактики остеопороза: формирование прочного скелета; предотвращение или замедление потерь костной массы; предупреждение переломов костей.

"Формирование скелета и развитие костной ткани идет до 25 лет. В этот период необходимы систематические занятия физическими упражнениями, спортом. Регулярная физическая активность приводит не только к увеличению мышечной ткани, но и к значительному наращиванию минеральной плотности костей, их укреплению. Физические нагрузки укрепляют костную и мышечную ткань в любом возрасте, снижают риск падений.Развитие остеопороза во многом зависит от питания. Для предупреждения необходимо включение в рацион питания продуктов, содержащих кальций и витамин D", - заключила специалист.

Гид потребителя

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