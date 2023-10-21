"Формирование скелета и развитие костной ткани идет до 25 лет": врач-эндокринолог рассказала, почему важна регулярная физическая активность с юных лет

Почему остеопороз называют "молчаливым" заболеванием? Мужчины или женщины больше подвержены остеопорозу? Как физическая активность влияет на предупреждение заболевания?Об этом рассказала главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного центра Клиник СамГМУ Светлана Манцагова.
"Снижение плотности костей происходит за счет вымывания минеральных компонентов, в основном кальция. В результате кости становятся слишком тонкими и хрупкими. Это приводит к ослаблению скелета, увеличению риска переломов, любых костей. Наиболее типичны компрессионные переломы позвоночника, шейки бедра и лучевой кости "в типичном месте". Остеопороз часто называют "безмолвным" заболеванием, так как убыль костной массы происходит незаметно и не проявляется до тех пор, пока не случится перелом. Заболевание чаще выявляется у людей старшей возрастной группы, после 50 лет", — констатировала Светлана Манцагова.
Женщины больше подвержены переломам, чем мужчины. У них кости становятся более хрупкими в период менопаузы, когда в организме уменьшается содержание женских половых гормонов, которые защищали их от разрушения. У мужчин иначе устроено гормональное регулирование, по-другому усваивается кальций в организме, да и мышечная масса у них больше. Все это частично спасает их от переломов.
Потери костной массы у мужчин начинаются в более позднем возрасте, чем у женщин, и происходят значительно медленнее. Среди страдающих остеопорозом — мужчины составляют 20%.
Основные направления профилактики заболевания включают правильное питание, адекватную физическую активность, отказ от вредных привычек — курения и алкоголя.
Цель профилактики остеопороза: формирование прочного скелета; предотвращение или замедление потерь костной массы; предупреждение переломов костей.
"Формирование скелета и развитие костной ткани идет до 25 лет. В этот период необходимы систематические занятия физическими упражнениями, спортом. Регулярная физическая активность приводит не только к увеличению мышечной ткани, но и к значительному наращиванию минеральной плотности костей, их укреплению. Физические нагрузки укрепляют костную и мышечную ткань в любом возрасте, снижают риск падений.Развитие остеопороза во многом зависит от питания. Для предупреждения необходимо включение в рацион питания продуктов, содержащих кальций и витамин D", - заключила специалист.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас