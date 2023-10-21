"Формирование скелета и развитие костной ткани идет до 25 лет": врач-эндокринолог рассказала, почему важна регулярная физическая активность с юных лет

Почему остеопороз называют "молчаливым" заболеванием? Мужчины или женщины больше подвержены остеопорозу? Как физическая активность влияет на предупреждение заболевания?Об этом рассказала главный внештатный специалист по эндокринологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного центра Клиник СамГМУ Светлана Манцагова.

"Снижение плотности костей происходит за счет вымывания минеральных компонентов, в основном кальция. В результате кости становятся слишком тонкими и хрупкими. Это приводит к ослаблению скелета, увеличению риска переломов, любых костей. Наиболее типичны компрессионные переломы позвоночника, шейки бедра и лучевой кости "в типичном месте". Остеопороз часто называют "безмолвным" заболеванием, так как убыль костной массы происходит незаметно и не проявляется до тех пор, пока не случится перелом. Заболевание чаще выявляется у людей старшей возрастной группы, после 50 лет", — констатировала Светлана Манцагова.

Женщины больше подвержены переломам, чем мужчины. У них кости становятся более хрупкими в период менопаузы, когда в организме уменьшается содержание женских половых гормонов, которые защищали их от разрушения. У мужчин иначе устроено гормональное регулирование, по-другому усваивается кальций в организме, да и мышечная масса у них больше. Все это частично спасает их от переломов.

Потери костной массы у мужчин начинаются в более позднем возрасте, чем у женщин, и происходят значительно медленнее. Среди страдающих остеопорозом — мужчины составляют 20%.

Основные направления профилактики заболевания включают правильное питание, адекватную физическую активность, отказ от вредных привычек — курения и алкоголя.

Цель профилактики остеопороза: формирование прочного скелета; предотвращение или замедление потерь костной массы; предупреждение переломов костей.

"Формирование скелета и развитие костной ткани идет до 25 лет. В этот период необходимы систематические занятия физическими упражнениями, спортом. Регулярная физическая активность приводит не только к увеличению мышечной ткани, но и к значительному наращиванию минеральной плотности костей, их укреплению. Физические нагрузки укрепляют костную и мышечную ткань в любом возрасте, снижают риск падений.Развитие остеопороза во многом зависит от питания. Для предупреждения необходимо включение в рацион питания продуктов, содержащих кальций и витамин D", - заключила специалист.