Энергетики сообщили об отключениях света 23 и 24 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
г.о. Новокуйбышевск:
п. Шмидта, п. Горки, п. Малое Томылово
23.10.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Коптяжево (ул. Ямская, ул. Луговая);
п. Новый Кутулук (ул.Больничная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Строителей, ул. Тепличная, ул. Школьная);
23.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)
23.10.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Саперкино (ул. Садовая)
23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Шабановка
23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Павловка
23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Красные Дома
23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Большая Фёдоровка
23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
п. Стрела
23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Вязовка
23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Мордвинка
23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Елховка
23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Пролейка
23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Кругловка
23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Борма
23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Елховский район:
д. Вершины
23.10.2023 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Шилан (Кабельный завод, Трансгаз Самара)
23.10.2023 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Подлесный (ОРТПЦ)
23.10.2023 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Водный
23.10.2023 года с 07-00 до 10-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Черновка, п. Нива, с. Б. Чесноковка, с. Чекалино, п. Чемеричный
24.10.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Коптяжево ул. Ямская (ул. Луговая);
п. Новый Кутулук ул. Больничная, (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Строителей, ул. Тепличная, ул. Школьная).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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