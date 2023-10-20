Энергетики сообщили об отключениях света 23 и 24 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г.о. Новокуйбышевск:

п. Шмидта, п. Горки, п. Малое Томылово

23.10.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Коптяжево (ул. Ямская, ул. Луговая);

п. Новый Кутулук (ул.Больничная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Строителей, ул. Тепличная, ул. Школьная);

23.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная)

23.10.2023 года с 10-00 до 11-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино (ул. Садовая)

23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Шабановка

23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Павловка

23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Красные Дома

23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Большая Фёдоровка

23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

п. Стрела

23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Вязовка

23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Мордвинка

23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховка

23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Пролейка

23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Кругловка

23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Борма

23.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

д. Вершины

23.10.2023 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Шилан (Кабельный завод, Трансгаз Самара)

23.10.2023 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ОРТПЦ)

23.10.2023 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Водный

23.10.2023 года с 07-00 до 10-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка, п. Нива, с. Б. Чесноковка, с. Чекалино, п. Чемеричный

24.10.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Коптяжево ул. Ямская (ул. Луговая);

п. Новый Кутулук ул. Больничная, (ул. Набережная, ул. Советская, ул. Строителей, ул. Тепличная, ул. Школьная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.