Налоговая служба напомнила о сроках уплаты налогов на имущество организаций и уведомлении о платежах

Федеральная налоговая служба России напоминает об обязанности представления в налоговые органы информации об исчисленных суммах имущественных налогов организаций и авансовых платежей в 2023 году.
Сроки уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество организаций — не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом и авансовых платежей по этим налогам — не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Таким образом, в 2023 году установлены следующие сроки уплаты:
— авансовый платеж за 1 квартал 2023 года не позднее 28.04.2023;
— авансовый платеж за 2 квартал 2023 года не позднее 28.07.2023;
— авансовый платеж за 3 квартал 2023 года не позднее 30.10.2023;
— налог за 2023 год не позднее 28.02.2024.
В условиях перехода на Единый налоговый счет налогоплательщик обязан представлять в налоговую службу уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов и авансовых платежей по налогам.
Таким образом, срок представления налогоплательщиками уведомлений в отношении авансовых платежей за 3 квартал 2023 года — не позднее 25 октября 2023 года.
При этом уплаченный налог учитывается в бюджете соответствующего уровня и субъекта РФ только при наличии уведомления. Форма, порядок заполнения и формат представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховым взносам в электронной форме, утверждены Приказом ФНС России от 02.11.2022 №ЕД-7-8/1047.
Возникшие вопросы можно задать по бесплатному телефону контакт-центра ФНС России: (800) 222-22-22.
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