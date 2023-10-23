На ул. Ставропольской в Самаре горел автомобиль Volkswagen

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В воскресенье, 22 октября, в 21:39 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании машины неподалеку от дома № 74 на ул. Ставропольской в Советском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.