В семи районах области планируется отключение света 24 и 25 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

24.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Рамено, п. Майоровский (полностью);

24.10.2023 года и 25.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Набережная, ул. Калинина, ул. Красноармейская, ул. Первомайская);

24.10.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Благодаровка (ул. Центральная, ул. Молодежная);

24.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная);

25.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная);

24.10.2023 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Р. Васильевка

24.10.2023 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Верх. Васильевка

25.10.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Благодаровка (ул. Центральная, ул. Молодежная);

25.10.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Иргизский (Водокачка МУП "ТЭС", ул. Центральная, ул. Школьная, ООО "БИО-ТОН", Школа, ПАО "Ростелеком", ул. Степная, ул. Заречная)

д. Денгизбаево (Водокачка МУП "ТЭС", ул. Рашита Нигмати, ул. Иргизская, ПАО "Ростелеком", ООО "СВГК"

п. Утекаево (Водокачка МУП "ТЭС", ООО "СВГК", ул. Степная, ул. Речная)

25.10.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Приволжский район:

п. Новоспасский ул. Мира, ул. Ленина

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.