В Самаре пройдет Транссибирский арт-фестиваль

Транссибирский арт-фестиваль пройдет в Самарской филармонии (6+).
Это уникальная возможность для самарской публики услышать выступления выдающихся мастеров и насладиться их искусством. Художественный руководитель фестиваля — музыкант с мировым именем Вадим Репин.
В рамках фестиваля пройдут два концерта:
24 октября — Камерный вечер, исполнители: народный артист РФ Вадим Репин (скрипка); лауреаты международных конкурсов Елена Таросян (скрипка); Илья Тарасенко (альт); Пётр Кондрашин (виолончель); Вадим Руденко (фортепиано); Александра Тихонова (арфа)
26 октября — Симфонический вечер, на сцене Академический симфонический оркестр Самарской филармонии, дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Денис Власенко. Солирует победитель конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе (1989), кавалер Ордена Почетного легиона, народный артист РФ Вадим Репин (скрипка).
Билеты доступны по Пушкинской карте.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!