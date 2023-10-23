В Самаре пройдет Транссибирский арт-фестиваль

Транссибирский арт-фестиваль пройдет в Самарской филармонии (6+).

Это уникальная возможность для самарской публики услышать выступления выдающихся мастеров и насладиться их искусством. Художественный руководитель фестиваля — музыкант с мировым именем Вадим Репин.

В рамках фестиваля пройдут два концерта:

24 октября — Камерный вечер, исполнители: народный артист РФ Вадим Репин (скрипка); лауреаты международных конкурсов Елена Таросян (скрипка); Илья Тарасенко (альт); Пётр Кондрашин (виолончель); Вадим Руденко (фортепиано); Александра Тихонова (арфа)

26 октября — Симфонический вечер, на сцене Академический симфонический оркестр Самарской филармонии, дирижер — художественный руководитель и главный дирижер Денис Власенко. Солирует победитель конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе (1989), кавалер Ордена Почетного легиона, народный артист РФ Вадим Репин (скрипка).

Билеты доступны по Пушкинской карте.