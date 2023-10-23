В Самарскую область поступило более 165 тыс. доз вакцины от гриппа

В Самарскую область осуществлена федеральная поставка вакцины "Совигрипп" для профилактики инфекции у взрослых. В ближайшее время партия вакцины будет распределена в прививочные пункты. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Самарской области.
С начала сентября в регион поставлены всего более 1,3 млн доз вакцин от гриппа для взрослого и детского населения.
"Благодаря федеральным поставкам мы охватываем профилактическими прививками население из групп риска. По национальному календарю бесплатную вакцинацию от гриппа проходят дети старше 6 месяцев, школьники, студенты, пожилые граждане, беременные женщины, пациенты с хроническими заболеваниями, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы. Медицинские работники уже привили более 30% от численности населения нашей области. Призываем всех, кто еще не успел пройти вакцинацию, посетить прививочный кабинет в ближайшие дни", — рассказал руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко.
Пройти вакцинацию от гриппа можно в любом прививочном пункте. Адреса, телефоны и информацию о наличии вакцин можно уточнить на карте пунктов вакцинации
"Мы рекомендуем руководителям различных организаций на территории региона также ответственно подойти к защите здоровья своих сотрудников и организовать вакцинацию от гриппа за счет средств работодателей. Иммунизация сотрудников позволит создать коллективный иммунитет. Напомню, что иммунитет после прививки у человека формируется в течение нескольких недель. Поэтому сделать прививки нужно успеть осенью", — напомнил Илья Сиротко.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас