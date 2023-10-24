На Пугачевском тракте в Самаре горела "бытовка"

В понедельник, 23 октября, в 18:11 произошел пожар на Пугачевском тракте, 37 в Куйбышевском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело временное бытовое строение на площади 15 кв. м. На тушение были направлены семь человек. Пожар удалось ликвидировать в 18:38.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.