В Самарской области сгорели машина и гараж

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В понедельник, 23 октября, в 15:13, начался пожар на ул. Центральной, 14б в пос. Михеевка Пестравского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.