"ЭкоСтройРесурс" банкротит владельца ТЦ "Юность"

По инициативе ООО "ЭкоСтройРесурс" введена процедура банкротства в отношении ООО "Радиант" - собственника ТЦ "Юность" в Самаре. Компания задолжала регоператору 3,9 млн рублей.

Задолженность за вывоз мусора сложилась за период с 1 января 2019 г. по 31 июля 2020 года. Как следует из судебных документов, ООО "Радиант" является собственником помещения по адресу г. Самара, ул. Молодогвардейская, 57/ул. Ленинградская, 70 площадью 6,1 тыс. кв. метров. По этому адресу находится торговый центр "Юность".

Компания не согласилась с нормативом регоператора и представила свой расчет платы за вывоз мусора. "Радиант" предлагал расчет с "ЭкоСтройРесурсом" исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО. Однако такие условия не были отражены в договоре, и суд отклонил доводы владельца торгового центра.

Должник не заплатил за услуги регоператора в спорный период, вследствие чего последний подал иск о банкротстве "Радианта". Весной 2023 г. была введена процедура наблюдения. В реестр кредиторов компании активно пытаются включиться юрлица, связанные с Алексеем Шаповаловым. Двум организациям - ООО "Форум" и ООО "Престиж" - суд уже отказал в требованиях.