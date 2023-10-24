"ЭкоСтройРесурс" банкротит владельца ТЦ "Юность"

По инициативе ООО "ЭкоСтройРесурс" введена процедура банкротства в отношении ООО "Радиант" - собственника ТЦ "Юность" в Самаре. Компания задолжала регоператору 3,9 млн рублей.
Задолженность за вывоз мусора сложилась за период с 1 января 2019 г. по 31 июля 2020 года. Как следует из судебных документов, ООО "Радиант" является собственником помещения по адресу г. Самара, ул. Молодогвардейская, 57/ул. Ленинградская, 70 площадью 6,1 тыс. кв. метров. По этому адресу находится торговый центр "Юность".
Компания не согласилась с нормативом регоператора и представила свой расчет платы за вывоз мусора. "Радиант" предлагал расчет с "ЭкоСтройРесурсом" исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО. Однако такие условия не были отражены в договоре, и суд отклонил доводы владельца торгового центра.
Должник не заплатил за услуги регоператора в спорный период, вследствие чего последний подал иск о банкротстве "Радианта". Весной 2023 г. была введена процедура наблюдения. В реестр кредиторов компании активно пытаются включиться юрлица, связанные с Алексеем Шаповаловым. Двум организациям - ООО "Форум" и ООО "Престиж" - суд уже отказал в требованиях.
По информации ИАС Seldon.Basis, ООО "Радиант" основано в 2013 году. Уставный капитал - 90 тыс. рублей. Выручка в 2022 г. составила 10 тыс. руб., чистый убыток - 12,7 млн рублей. Компания принадлежит Георгию Белобородову, чьи ФИО связывают с бизнесом Алексея Шаповалова. Кроме того, до мая 2022 года он являлся прямым владельцем "Радианта". Организацией управляло ООО "Торговый дом "Актив".
На сайте группы "Самарский деловой мир" размещено объявление о продаже торгового центра "Юность" за 300 млн рублей.