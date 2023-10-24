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В Самарской области стали чаще пользоваться новостными сервисами и мессенджерами

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Потребление мобильного интернета с января по сентябрь 2023 года выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне стали тратить втрое больше трафика на новостные сервисы и в 1,6 раза больше на мессенджеры. В Самарской области динамика схожа - так показало исследование МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

За девять месяцев этого года больше всего мобильного трафика пользователи потратили на социальные сети и мессенджеры, эта категория занимает 39% от всего потребляемого объема. Лидерами роста здесь стали Telegram и WhatsApp, на которые у абонентов уходит на 80% и 50% больше гигабайт, чем в 2022 году. Социальные сети и мессенджеры в устройствах жителей Самарской области забирают 32% всего трафика.

Следом идут онлайн-кинотеатры, на которые приходится пятая часть всего потраченного трафика. В топ-3 также входят СМИ и новостные сервисы, занимающие 13% от общего потребляемого объема. В 2023 году абоненты стали тратить на эту категорию в 3,3 раза больше трафика, чем в прошлом. Положительную динамику здесь обеспечили контентные платформы "Дзен" и "Смотрим.ру", на которые расход мобильного интернета увеличился в 4 и 3 раза соответственно.

В 3 раза вырос расход мобильного трафика на сервисы из категории "Навигация", где наибольший прирост показало приложение 2ГИС (+300% год к году). Также абоненты стали гораздо активнее пользоваться маркетплейсами, за год потребление интернета в этой категории выросло на 65%, а трафик на Wildberries вырос в 4,5 раза.

По данным МегаФона, самая молодая группа абонентов (17-25 лет) среди мессенджеров предпочитает Telegram, где они потребляют 42% от всего трафика (против 18% в WhatsApp), а среди социальных сетей больше всего тратят мобильного интернета в VK - 44% от общего объема в этой соцсети. В то же время старшее поколение (50+) в данном сегменте больше всего трафика тратит на Viber и TikTok.

Повышенный интерес к мессенджерам и тенденция к росту потребления мобильного трафика в целом подтверждается спросом абонентов на соответствующие МегаСилы от МегаФона. В тройку самых опций сентября вошли "Безлимит на мессенджеры" и "Безлимит на соцсети".

Гид потребителя

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