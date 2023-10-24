В Самарской области стали чаще пользоваться новостными сервисами и мессенджерами

Потребление мобильного интернета с января по сентябрь 2023 года выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне стали тратить втрое больше трафика на новостные сервисы и в 1,6 раза больше на мессенджеры. В Самарской области динамика схожа - так показало исследование МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.
За девять месяцев этого года больше всего мобильного трафика пользователи потратили на социальные сети и мессенджеры, эта категория занимает 39% от всего потребляемого объема. Лидерами роста здесь стали Telegram и WhatsApp, на которые у абонентов уходит на 80% и 50% больше гигабайт, чем в 2022 году. Социальные сети и мессенджеры в устройствах жителей Самарской области забирают 32% всего трафика.
Следом идут онлайн-кинотеатры, на которые приходится пятая часть всего потраченного трафика. В топ-3 также входят СМИ и новостные сервисы, занимающие 13% от общего потребляемого объема. В 2023 году абоненты стали тратить на эту категорию в 3,3 раза больше трафика, чем в прошлом. Положительную динамику здесь обеспечили контентные платформы "Дзен" и "Смотрим.ру", на которые расход мобильного интернета увеличился в 4 и 3 раза соответственно.
В 3 раза вырос расход мобильного трафика на сервисы из категории "Навигация", где наибольший прирост показало приложение 2ГИС (+300% год к году). Также абоненты стали гораздо активнее пользоваться маркетплейсами, за год потребление интернета в этой категории выросло на 65%, а трафик на Wildberries вырос в 4,5 раза.
По данным МегаФона, самая молодая группа абонентов (17-25 лет) среди мессенджеров предпочитает Telegram, где они потребляют 42% от всего трафика (против 18% в WhatsApp), а среди социальных сетей больше всего тратят мобильного интернета в VK - 44% от общего объема в этой соцсети. В то же время старшее поколение (50+) в данном сегменте больше всего трафика тратит на Viber и TikTok.
Повышенный интерес к мессенджерам и тенденция к росту потребления мобильного трафика в целом подтверждается спросом абонентов на соответствующие МегаСилы от МегаФона. В тройку самых опций сентября вошли "Безлимит на мессенджеры" и "Безлимит на соцсети".
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)