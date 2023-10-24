Региональный минздрав напомнил об угрозе гипертонии

Министерство Здравоохранения Самарской области рассказало о важности отслеживания артериального давления.

Минздрав считает, что с 30 лет следить за давлением необходимо всем. Если эпизод повышения артериального давления случился хотя бы раз, проверки нужно проводить систематически.

Нормальное давление не должно превышать 120 и 80, а при отклонениях от нормы важно обратиться к врачу.

В профилактике артериальной гипертонии ключевую роль играет образ жизни. Пять простых правил:

— следите за уровнем артериального давления;

— контролируйте индекс массы тела;

— откажитесь от никотина и алкоголя;

— занимайтесь физической активностью не менее 30 минут ежедневно;

— следите за режимом питания, не забывайте про фрукты и овощи. Ограничьте потребление соли.

Проверить, насколько велика вероятность артериальной гипертонии, поможет тест.

Профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний — один из приоритетов нацпроекта "Здравоохранение".