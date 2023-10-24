Главный внештатный кардиолог регионального минздрава рассказала о рисках сосудистых катастроф

Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по Самаре, заведующий отделением-врач-кардиолог кардиологического отделения № 23 Самарской ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова Мария Скуратова рассказала о норме, патологии и рисках сосудистых катастроф.

— Низкое давление — это норма или патология?

— Низкое давление может быть вариантом физиологической нормы. При этом есть ряд заболеваний, которые вызывают именно пониженное давление. Следует обратиться к врачу, чтобы определить — это вариант нормы или патология, требующая лечения.

— Какие цифры давления можно считать нормой?

— Для здорового человека систолическое давление — первые цифры на измерительном приборе — находится в диапазоне от 110 до 130 мм ртутного столба.

От 130 до 140 — это пограничная артериальная гипертензия. Она может быть расценена как предгипертония. Также это может быть и конституциональной особенностью, например, если это высокий молодой мужчина с большой мышечной массой. Но норма это или нет, может определить только врач.

Нижняя цифра артериального давления должна быть не выше 90 мм ртутного столба. Совсем низкие цифры могут свидетельствовать о ряде пороков сердца.

Все нежелательные события вызывают повышенные цифры артериального давления. При высоком давлении случаются гипертонические кризы. Они сопровождается сильной головной болью, тошнотой и бывает рвота. Даже в молодом возрасте это может привести к такому опасному событию как инсульт.

Поэтому мы всегда боремся с цифрами систолического давления выше 140 мм ртутного столба.

Женщина защищена природой. Ей помогают женские половые гормоны. И такие болезни сердца как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, развиваются на 10-15 лет позже, чем у мужчин.

Если боли в области сердца возникают у молодых женщин, то наиболее частой причиной является нарушение осанки и остеохондроз. При этом относится боль к сердцу или связана с проблемами позвоночника, поможет определить специалист.

В жизни современного человека верхняя половина мышечного каркаса ослабевает, в итоге имитируя боли в сердце. Для профилактики необходима ежедневная гимнастика, чтобы тренировать мышцы, в том числе спины. Полезны йога, пилатес, простая физическая активность.