Главный внештатный кардиолог регионального минздрава рассказала о рисках сосудистых катастроф

Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по Самаре, заведующий отделением-врач-кардиолог кардиологического отделения № 23 Самарской ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова Мария Скуратова рассказала о норме, патологии и рисках сосудистых катастроф.
— Низкое давление — это норма или патология?
— Низкое давление может быть вариантом физиологической нормы. При этом есть ряд заболеваний, которые вызывают именно пониженное давление. Следует обратиться к врачу, чтобы определить — это вариант нормы или патология, требующая лечения.
— Какие цифры давления можно считать нормой?
— Для здорового человека систолическое давление — первые цифры на измерительном приборе — находится в диапазоне от 110 до 130 мм ртутного столба.
От 130 до 140 — это пограничная артериальная гипертензия. Она может быть расценена как предгипертония. Также это может быть и конституциональной особенностью, например, если это высокий молодой мужчина с большой мышечной массой. Но норма это или нет, может определить только врач.
Нижняя цифра артериального давления должна быть не выше 90 мм ртутного столба. Совсем низкие цифры могут свидетельствовать о ряде пороков сердца.
Все нежелательные события вызывают повышенные цифры артериального давления. При высоком давлении случаются гипертонические кризы. Они сопровождается сильной головной болью, тошнотой и бывает рвота. Даже в молодом возрасте это может привести к такому опасному событию как инсульт.
Поэтому мы всегда боремся с цифрами систолического давления выше 140 мм ртутного столба.
Женщина защищена природой. Ей помогают женские половые гормоны. И такие болезни сердца как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, развиваются на 10-15 лет позже, чем у мужчин.
Если боли в области сердца возникают у молодых женщин, то наиболее частой причиной является нарушение осанки и остеохондроз. При этом относится боль к сердцу или связана с проблемами позвоночника, поможет определить специалист.
В жизни современного человека верхняя половина мышечного каркаса ослабевает, в итоге имитируя боли в сердце. Для профилактики необходима ежедневная гимнастика, чтобы тренировать мышцы, в том числе спины. Полезны йога, пилатес, простая физическая активность.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас