Более 50 человек тушат пожар в подземном паркинге на ул. Никитинской в Самаре

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В среду, 25 октября, примерно в 16:01 начался пожар в доме №30 на ул. Никитинской в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области