Ликвидирован пожар в подземном паркинге в доме на ул. Никитинской в Самаре

Пожар в подземном паркинге в жилом доме на ул. Никитинская, 30 в Железнодорожном районе Самары был ликвидирован в 18:56. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сообщение о данном пожаре поступило в чрезвычайную службу 25 октября в 16:01. К моменту прибытия огнеборцев в одном из боксов горели автомобильные покрышки на площади 7 кв. м.

В целях безопасности проводилась эвакуация жильцов дома.

Для проведения разведки и ликвидации очага возгорания на месте вызова работали девять звеньев газодымозащитной службы. А всего в тушении участвовали 57 человек, которые в 17:47 локализовали пожар на площади 10 кв. м.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.