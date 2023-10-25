В семи районах области планируется отключение электричества 26 и 27 октября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

26.10.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Языково

ул. Молодежная, ул. Кооперативная, ул. Первомайская, ул. Садовая;

26.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная);

26.10.2023 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Р. Васильевка

26.10.2023 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Н Тенеево

26.10.2023 года с 08-00 до 15-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Ст. Тенеево

26.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Светлодольск (ул. Сергея Баркова);

26.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Сок (ул. Специалистов, ул. Школьная);

26.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старая Боголюбовка

26.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Старое Якушкино (ул. Набережная, Центральная, Спортивная, Мира, Свободы, Победы);

26.10.2023 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Прибой (ул. Речная, ул. Вишневая, ул. Раздольная)

27.10.2023 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Языково

ул. Молодежная, ул. Кооперативная, ул. Первомайская, ул. Садовая;

27.10.2023 года с 08-30 до 12-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (Полевая, Школьная, Максима Горького, Рабочая, Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная);

27.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка (ул. Центральная, Речная);

27.10.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Северный Ключ (ул. Мира, Полевая, Сосновая, Северная);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" - "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.