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Здравоохранение Общество

Симптомы, первая помощь и "терапевтическое окно": врач - о роли службы "скорой" в оказании помощи пациентам с инсультом

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области по г. о. Самара, исполняющий обязанности главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха:

"Скорая медицинская помощь — важное звено при диагностике и лечении острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК).

Характерные симптомы инсульта:
- внезапная слабость, а также онемение в конечности на одной стороне тела
- нарушение речи, онемение губы или половины лица, с характерным "перекосом"
- головокружение, нарушение походки, потеря равновесия
- внезапная сильная головная боль.

Первая помощь пациентам с симптомами инсульта:
Срочно позвоните по номеру 103 или 112 для вызова скорой медицинской помощи
При опросе диспетчера четко и достоверно сообщите о всех признаках и симптомах, которые присутствуют у человека
После вызова "скорой" можно приподнять голову пациента над уровнем постели примерно на 30 градусов и повернуть ее на бок
Расстегните всю стесняющую одежду, ремень, пояс
Обеспечьте приток свежего воздуха, открыв форточку или окно
При возможности измерьте артериальное давление на обоих руках.

Вызов передается на исполнение ближайшей свободной бригаде с целью доезда до пациента в течение 20 минут. Вызовы к пациентам с подозрением на ОНМК относятся к экстренным.

Во время госпитализации бригада скорой медицинской помощи осуществляет контроль за состоянием жизненно важных функций — уровень сознания, дыхание, сердцебиение, насыщение кислородом крови.

Задача — доставить пациента в сосудистый центр в "терапевтическое окно" — от 3 до 6 часов — для оказания квалифицированной специализированной медицинской помощи".

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