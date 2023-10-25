Симптомы, первая помощь и "терапевтическое окно": врач - о роли службы "скорой" в оказании помощи пациентам с инсультом

Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области по г. о. Самара, исполняющий обязанности главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха:
"Скорая медицинская помощь — важное звено при диагностике и лечении острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК).
Характерные симптомы инсульта:
- внезапная слабость, а также онемение в конечности на одной стороне тела
- нарушение речи, онемение губы или половины лица, с характерным "перекосом"
- головокружение, нарушение походки, потеря равновесия
- внезапная сильная головная боль.
Первая помощь пациентам с симптомами инсульта:
Срочно позвоните по номеру 103 или 112 для вызова скорой медицинской помощи
При опросе диспетчера четко и достоверно сообщите о всех признаках и симптомах, которые присутствуют у человека
После вызова "скорой" можно приподнять голову пациента над уровнем постели примерно на 30 градусов и повернуть ее на бок
Расстегните всю стесняющую одежду, ремень, пояс
Обеспечьте приток свежего воздуха, открыв форточку или окно
При возможности измерьте артериальное давление на обоих руках.
Вызов передается на исполнение ближайшей свободной бригаде с целью доезда до пациента в течение 20 минут. Вызовы к пациентам с подозрением на ОНМК относятся к экстренным.
Во время госпитализации бригада скорой медицинской помощи осуществляет контроль за состоянием жизненно важных функций — уровень сознания, дыхание, сердцебиение, насыщение кислородом крови.
Задача — доставить пациента в сосудистый центр в "терапевтическое окно" — от 3 до 6 часов — для оказания квалифицированной специализированной медицинской помощи".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас