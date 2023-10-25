Самарцам на вооружение: Мифы об артериальном давлении и риск инсульта

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец:
"Мифы о гипертонической болезни мешают ее эффективному лечению и ведут к развитию тяжелых осложнений, включая церебральный инсульт.
Миф 1. Повышенное давление всегда проявляется типичным набором симптомов — головная боль, шум в ушах, мушки в глазах, тошнота и т. д.
➡На самом деле многие люди не чувствуют своего артериального давления. Но это не значит, что гипертония не оказывает опасного повреждающего действия на сосуды. Поэтому определить свое артериальное давление или оценить эффект от лечения можно только с помощью тонометра.
Миф 2. "Мое рабочее давление…".
➡Такого понятия не существует. Обнаружение при любом измерении цифр выше 140 и 90 мм рт ст — основание для обращения к врачу и решения вопроса о диагнозе и лечении.
Миф 3. "А я вначале измеряю давление, а потом пью лекарства, если оно сильно повышено".
➡Это совершенно неверно и очень опасно для пациентов с установленным диагнозом. Лечение гипертонической болезни длительное и постоянное. Эффект многих препаратов проявляется лишь через несколько дней. Поэтому измерять артериальное давление нужно, но для оценки эффекта от лечения в целом.
Начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем. Если эпизод повышения артериального давления случился хотя бы один раз, проверки должны стать систематическими.
На фоне лечения гипертонии давление нужно измерять дважды в день, записывать результаты и выполнять все рекомендации лечащего врача".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас