Самарцам на вооружение: Мифы об артериальном давлении и риск инсульта

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец:

"Мифы о гипертонической болезни мешают ее эффективному лечению и ведут к развитию тяжелых осложнений, включая церебральный инсульт.

Миф 1. Повышенное давление всегда проявляется типичным набором симптомов — головная боль, шум в ушах, мушки в глазах, тошнота и т. д.

➡На самом деле многие люди не чувствуют своего артериального давления. Но это не значит, что гипертония не оказывает опасного повреждающего действия на сосуды. Поэтому определить свое артериальное давление или оценить эффект от лечения можно только с помощью тонометра.

Миф 2. "Мое рабочее давление…".

➡Такого понятия не существует. Обнаружение при любом измерении цифр выше 140 и 90 мм рт ст — основание для обращения к врачу и решения вопроса о диагнозе и лечении.

Миф 3. "А я вначале измеряю давление, а потом пью лекарства, если оно сильно повышено".

➡Это совершенно неверно и очень опасно для пациентов с установленным диагнозом. Лечение гипертонической болезни длительное и постоянное. Эффект многих препаратов проявляется лишь через несколько дней. Поэтому измерять артериальное давление нужно, но для оценки эффекта от лечения в целом.

Начиная с 30 лет, следить за давлением необходимо абсолютно всем. Если эпизод повышения артериального давления случился хотя бы один раз, проверки должны стать систематическими.

На фоне лечения гипертонии давление нужно измерять дважды в день, записывать результаты и выполнять все рекомендации лечащего врача".