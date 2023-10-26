ХК "Лада" обыграл "Северсталь"

Хоккеисты "Лады" добились победы в Череповце - 3:4.

Перед матчем с "Северсталью" тренеры тольяттинского коллектива внесли корректировки во вторую пятерку, заменив Николая Демидова и Владислава Курбатова на Артема Бородкина и Егора Бабенко, которые пропустили прошлую игру против московского "Динамо". Защищать последний рубеж вновь вышел Владислав Подъяпольский.

Практически всю стартовую треть можно смело занести в актив хоккеистам "Лады", выдавших один из самых ярких для себя отрезков в нынешнем регулярном чемпионате. Тольяттинцы на высоких скоростях начали встречу и вскоре просто раздавили оборону соперника, хотя счет был открыт только на 10-й минуте - Андрей Алтыбармакян ворвался в зону, вылез на пятак и в последний момент сделал пас на Георгия Солянникова, переправившего шайбу в сетку. 0:1. Спустя 60 секунд "автозаводцы" удвоили отрыв. Сергей Шумаков передачей от ближнего борта вывел Остапа Сафина на рандеву с Дмитрием Шугаевым и 71-й номер гостей точно бросил под перекладину - 0:2. Пока "Северсталь" пыталась нащупать свой ритм, в их воротах побывала еще одна шайба. Теперь на острие атаки оказался сам Шумаков, и он с удобной позиции беспрепятственно зарядил с кистей - 0:3. После этого тренерский штаб череповчан заменил в рамке Дмитрия Шугаева на Константина Шостака, и "Северсталь" понемногу стала преображаться. В итоге "Лада" незадолго до перерыва пропустила от Адама Лишки, грамотно сыгравшего на подставлении. 1:3.

Во втором периоде команды резко поменялись ролями - теперь "Северсталь" феерила в нападении, а "Лада" всячески отбивалась. И уже к 24-й минуте от преимущества тольяттинцев не осталось ни следа. Сперва хозяева очень быстро воспользовались удалением Георгия Солянникова и благодаря Илье Иванцову сократили отставание до минимума, а затем Кирилл Пилипенко с пятака затолкал шайбу за ленточку ворот Владислава Подъяпольского - 3:3. На сумасшедшем кураже и при поддержке родных трибун череповчане полетели добивать обескураженных хоккеистов "Лады", но все тот же Подъяпольский, совершив несколько впечатляющих сейвов, помог "автозаводцам" удержаться на плаву и не утратить полностью контроль над ходом матча.

В третьей двадцатиминутке "Северсталь" и "Лада" ощутимо сбавили скорости, больше сконцентрировавшись на защитных действиях и стремлении поймать оппонента на контратаке. Лишь в концовке основного времени "желто-черные" решились смело сыграть в чужой зоне и едва не добились успеха - лишь самоотверженные действия обороны тольяттинской команды во главе с Владиславом Подъяпольским перевели встречу в овертайм.

Большую часть дополнительного времени шайба находилась под контролем "автозаводцев", однако они не форсировали события, поэтому опасных моментов практически и не было. Матч достаточно спокойно ушел в первую в сезоне для "Лады" серию буллитов, где пять сейвов Владислава Подъяпольского и точный бросок Остапа Сафина принесли тольяттинцам тяжелейшую победу - 3:4!

Свой следующий поединок подопечные Олега Браташа проведут уже на домашнем льду - 27 октября состоится встреча с казанским "Ак Барсом".