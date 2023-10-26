Зумеры из Самарской области вошли в число самых активных пользователей eSIM

Россияне, предпочитающие eSIM стандартной сим-карте, реже используют привычную голосовую связь, зато значительно больше тратят интернет-трафика, особенно в роуминге. При этом больше всего пользователей цифровых "симок" среди миллениалов, однако по объему потребляемого трафика теперь лидируют зумеры. К такому выводу пришли эксперты МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов за июнь–август 2022 и 2023 годов.

Сегодня более 98% абонентов с eSIM используют ее как основную. В среднем за месяц пользователь стандартной сим-карты разговаривает на 15% больше, чем россиянин с eSIM.

Наибольшее число абонентов с eSIM находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Самарской и Свердловской областях. За год число владельцев цифровых сим-карт в Самарской области увеличилось на 70%, большую часть из них составляют абоненты в возрасте 23-35 лет. Почти также активны молодые люди 17-25 лет, которые при этом потребляют максимум трафика. Чаще всего через цифровые "симки" в регионе заходят в мессенджеры, соцсети, банковские и игровые приложения, а также на новостные сервисы.

Абоненты, использующие eSIM, за минувший год стали гораздо активнее в интернете. Если в 2022 году потребление ими мобильного трафика почти не отличалось от показателей клиентов с обычной "симкой", то теперь первая группа расходует интернет на 17% больше второй. А в роуминге пользователи цифровой сим-карты не только потребляют интернет-трафика в 1,7 раза больше других абонентов, но и на разговоры тратят на 61% больше времени. Мобильного интернета с цифровых "симок" больше остальных потребляют петербуржцы, опережая по этому показателю жителей столицы в 1,5 раза. Следом за Москвой по расходу трафика на eSIM идут Мордовия, Татарстан и Краснодарский край.

Среди сервисов россияне с обычной сим-картой тратят больше гигабайтов, чем пользователи eSIM, только на видео и музыку. Однако и этот разрыв стремительно сокращается и составляет сейчас лишь 3%, хотя еще год назад показатель превышал 20%.

Во всех остальных категориях гораздо активнее абоненты с цифровой сим-картой: на соцсети они тратят на 26% больше трафика, на мессенджеры — на 20%, а на просмотр веб-страниц — на 6%. Кроме того, пользователи eSIM в 2,7 раза активнее пользуются облачными сервисами.

"eSIM — это по сути привычная сим-карта, микросхема которой встроена в смартфон на этапе его производства. Ее популярность, которую мы наблюдаем, легко объяснить: eSIM нельзя сломать или потерять, она дает возможность абоненту иметь дополнительный номер на одном устройстве, поддерживающим эту технологию, например, один используется для работы, второй для личной жизни. Это особенно актуально для пользователей iPhone, не имеющих несколько слотов под обычную "симку". Кроме того, если смартфон защищен паролем, то в случае его кражи или потери злоумышленник не сможет извлечь eSIM и воспользоваться, например, банковскими сервисами", — отмечает директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.