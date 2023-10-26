ВСК запустил собственный Университет с образовательными сервисами для специалистов разного профиля

Страховой Дом ВСК создал собственный Университет, направленный на корпоративное обучение клиентов. В нем любая компания может организовать учебу своих сотрудников по одной или нескольким программам.

Клиентам доступны более 75 образовательных сервисов на выбор. Также по запросам компаний есть возможность создать уникальную программу обучения. Например, в "ВСК Университете" можно усовершенствовать навыки управления персоналом, стратегического мышления в условиях неопределенности, научиться управлять качеством человеческого ресурса с помощью профессиональных инструментов или пройти программу повышения квалификации "Мастер управления цифровым развитием компании" от ВСК и РАНХиГС.

Обучение проходит в удобных онлайн- и офлайн-форматах. Для качественного погружения студентов в материал "ВСК Университет" использует и традиционные, и современные методы. В частности, слушатели участвуют в тренингах и бизнес-симуляциях, проходят онлайн-курсы и образовательные заряды, решают бизнес-задачи в ходе стратегических и командных сессий.

Со слушателями работают более 25 профессионалов команды "ВСК Университета". В их число входят опытнейшие руководители, бизнес-тренеры с десятками разработанных программ обучения, методологи и координаторы проектов.

"До 2023 года на обучение в "ВСК Университете" могли попасть только сотрудники ВСК, агенты и партнеры. Ежегодно через нашу образовательную школу проходили свыше 37 тысяч слушателей, а индекс удовлетворенности обучением CSI составлял 9,8 балла из 10. Тогда мы поняли, что больше не можем держать наши знания в секрете. Мы верим в их силу и способность менять мир вокруг нас. Успеха в жизни можно достичь, только постоянно обучаясь и передавая знания другим. Поэтому мы уверены, что расширение нашего корпоративного Университета пойдет на пользу как ВСК, так и многим российским компаниям", — заявил Александр Анапольский, Руководитель "ВСК Университет".

Подробнее ознакомиться с командой проекта, узнать свежие образовательные новости и получить доступ к полному каталогу образовательных сервисов "ВСК Университета" можно на сайте university.vsk.ru.