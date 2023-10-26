ВСК запустил собственный Университет с образовательными сервисами для специалистов разного профиля

Страховой Дом ВСК создал собственный Университет, направленный на корпоративное обучение клиентов. В нем любая компания может организовать учебу своих сотрудников по одной или нескольким программам.
Клиентам доступны более 75 образовательных сервисов на выбор. Также по запросам компаний есть возможность создать уникальную программу обучения. Например, в "ВСК Университете" можно усовершенствовать навыки управления персоналом, стратегического мышления в условиях неопределенности, научиться управлять качеством человеческого ресурса с помощью профессиональных инструментов или пройти программу повышения квалификации "Мастер управления цифровым развитием компании" от ВСК и РАНХиГС.
Обучение проходит в удобных онлайн- и офлайн-форматах. Для качественного погружения студентов в материал "ВСК Университет" использует и традиционные, и современные методы. В частности, слушатели участвуют в тренингах и бизнес-симуляциях, проходят онлайн-курсы и образовательные заряды, решают бизнес-задачи в ходе стратегических и командных сессий.
Со слушателями работают более 25 профессионалов команды "ВСК Университета". В их число входят опытнейшие руководители, бизнес-тренеры с десятками разработанных программ обучения, методологи и координаторы проектов.
"До 2023 года на обучение в "ВСК Университете" могли попасть только сотрудники ВСК, агенты и партнеры. Ежегодно через нашу образовательную школу проходили свыше 37 тысяч слушателей, а индекс удовлетворенности обучением CSI составлял 9,8 балла из 10. Тогда мы поняли, что больше не можем держать наши знания в секрете. Мы верим в их силу и способность менять мир вокруг нас. Успеха в жизни можно достичь, только постоянно обучаясь и передавая знания другим. Поэтому мы уверены, что расширение нашего корпоративного Университета пойдет на пользу как ВСК, так и многим российским компаниям", — заявил Александр Анапольский, Руководитель "ВСК Университет".
Подробнее ознакомиться с командой проекта, узнать свежие образовательные новости и получить доступ к полному каталогу образовательных сервисов "ВСК Университета" можно на сайте university.vsk.ru.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.