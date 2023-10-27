В Музее Модерна открылась выставка сатирических журналов Самары начала ХХ века

В четверг, 26 октября, в Музее Модерна представили экспозицию самарских сатирических журналов 1906-1918 гг. "-шутка."
На выставке присутствует более 100 примеров журнальной сатиры, которые тематически разделены на четыре зала.
"Выставка посвящена периоду с 1906 по 1918 гг., потому что это уникальный период истории нашего города, когда распространялось такое большое количество качественной печатной сатиры, с карикатурами, шутками о себе, о других, о городе", - поясняет научный консультант экспозиции Леонид Копылов.
Экспозиция начинается с зала, где представлены две шутки: политическая и социальная. Политический юмор представляют карикатура, связанная с выборами городского главы 1913 года, и номер сатирического журнала "Оса" на ту же тему. Социальную тематику отражают карикатура городской жизни и журнал "Харакири" зимы 1917-1918 гг.
Следующий зал посвящен только социальному юмору. Там представлен целый выпуск журнала "Самарский горчишник" 1912 г. и примеры жанра раешник (вид народного театра, который был популярен до начала XX века).
" - Послушайте, Александръ Петровичъ, вы невоносимъ… я не желаю васъ больше видеть! - Какъ угодно, Вера Михайловна, я сейчасъ потушу электричество…" - шутка, вынесенная на одну из табличек в зале.
Для более глубокого погружения в контекст эпохи можно воспользоваться мультимедийными площадками, где шутки прошлого объясняет самарский стендап-комик Влад Ежков.
В отдельный зал помещены самарская политическая сатира революционного и дореволюционного периода, юмористические объявления, которые переделывали в политические высказывания, и музейный образец свода гражданских законов 1900 года.
"Томы свода законовъ за ненадобностью продаются. Удобны для самосудовъ. Пробиваютъ череп сквозь шапку. Видетъ въ окружном суде. О цене справиться у прокурора…" (Харакири, № 1-6, 6 января, 1918 г.)
Завершает выставку зал, посвященный шуткам и карикатурам на основателя Жигулевского пивоваренного завода Альфреда фон Вакано. На одной из них он представлен в виде огромного паука.
Экспозиция организована на основе материалов из фондов Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина и Самарской областной библиотеки.
"Не все лица, которые вы можете увидеть на выставке, являются выдуманными, но абсолютно точно вся выставка - шутка", - сказала в завершение Анастасия Шабалдина, куратор экспозиции.
Посетить выставку можно до 21 декабря по адресу ул. Красноармейская, 15, Музей Модерна. Стоимость входного билета 150 рублей.
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