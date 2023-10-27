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Галерея "Заварка" в Самаре закрывается 1 ноября

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 ноября Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры уходит из "Заварки", а сам музей-галерея будет закрыт на неопределенное время, сообщается на официальной странице галерее в соцсетях.

"Реализация мероприятий "История самарского деревянного зодчества" в рамках предоставленной городом субсидии региональному отделению ВООПИК будет завершена 31 октября 2023 года. Но это не значит, что музей будет закрыт. С 1 ноября музей станет муниципальным и продолжит работать в формате филиала музея им. Рязанова. Мы обязательно сохраним и преумножим все лучшее, что было создано в стенах этого прекрасного восстановленного дома и будем развивать новые форматы музейно-выставочной деятельности", - сообщает департамент культуры и молодежной политики Самары. 

В это воскресенье, 29 октября, команда "Заварки" подготовила для самарцев и гостей города особенную программу. 

29 октября музей-галерея "Заварка" открыт с 15:00 до 19:00. Старт мероприятий на втором этаже в 16:00. В программе несколько лекций по 20 минут и показ фильма "Время дерева" (12+).

 

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