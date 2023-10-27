В Самаре ранним утром сгорел дом и автомобиль

В пятницу, 27 октября, в 4:16 поступило сообщение о пожаре в Гранатном переулке в Самаре, сообщает пресс-служба МЧС России по Самарской области.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горят частный дом и надворные постройки на общей площади 90 кв. метров. Спустя час пожар был локализован и в 5:29 ликвидирован.

В результате пожара поврежден автомобиль Сhevrolet.

Для ликвидации пожара было задействовано 26 человек и восемь единиц техники. Причину пожара предстоит установить дознавателям.