Самарский кардиолог: У пациентов с фибрилляцией предсердий повышен риск образования внутрисердечных тромбов

Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по Самаре, заведующий отделением-врач-кардиолог кардиологического отделения № 23 Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова Мария Скуратова:
"Инсульт — это острое состояние, характеризующееся прекращением полноценного кровообращения в одном или нескольких сосудах головного мозга. В зависимости от пораженного сосуда инсульт может иметь различную симптоматику — от умеренно-выраженной до мгновенного летального исхода.
Артериальная гипертензия, атеросклероз и аритмия являются основными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, приводящими к инсульту.
Что важно знать о нарушениях ритма сердца и риске возникновения инсульта на их фоне?
Фибрилляция предсердий - это острое или хроническое нарушение сердечного ритма, характеризующееся нерегулярными сердечными сокращениями. На фоне такого ритма замедляется скорость кровотока по камерам сердца и повышается риск внутрисердечного тромбообразования.
Оторвавшийся от сердечной стенки тромб способен мигрировать по артериальному руслу, и в дальнейшем вызвать любую артериальную катастрофу.
Учитывая анатомические особенности отхождения артерий от сердца, наиболее часто такие тромбы попадают в сосуды головного мозга. Они вызывают их закупорку и в последующем — гибель участка головного мозга. Медицинским языком это состояние называется эмбологенный инсульт.
Основным правилом профилактики инсультов у пациентов с фибрилляцией предсердий является прием особых препаратов. Они помогают предотвратить внутрисердечное тромбообразование, а следовательно и будущий инсульт.
Данную группу препаратов, может назначить только врач, выбирая индивидуально для пациента лекарство и его дозу. Самолечение в таком случае может только усугубить ситуацию!
Если у вас есть симптомы аритмии — обратитесь к врачу. И обязательно строго следуйте всем рекомендациям и не пропускайте прием назначенных препаратов.
Вовремя назначенное лечение и профилактика позволят продлить Вам жизнь на долгие годы!"
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас