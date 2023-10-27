Самарский кардиолог: У пациентов с фибрилляцией предсердий повышен риск образования внутрисердечных тромбов

Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по Самаре, заведующий отделением-врач-кардиолог кардиологического отделения № 23 Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова Мария Скуратова:

"Инсульт — это острое состояние, характеризующееся прекращением полноценного кровообращения в одном или нескольких сосудах головного мозга. В зависимости от пораженного сосуда инсульт может иметь различную симптоматику — от умеренно-выраженной до мгновенного летального исхода.

Артериальная гипертензия, атеросклероз и аритмия являются основными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, приводящими к инсульту.

Что важно знать о нарушениях ритма сердца и риске возникновения инсульта на их фоне?

Фибрилляция предсердий - это острое или хроническое нарушение сердечного ритма, характеризующееся нерегулярными сердечными сокращениями. На фоне такого ритма замедляется скорость кровотока по камерам сердца и повышается риск внутрисердечного тромбообразования.

Оторвавшийся от сердечной стенки тромб способен мигрировать по артериальному руслу, и в дальнейшем вызвать любую артериальную катастрофу.

Учитывая анатомические особенности отхождения артерий от сердца, наиболее часто такие тромбы попадают в сосуды головного мозга. Они вызывают их закупорку и в последующем — гибель участка головного мозга. Медицинским языком это состояние называется эмбологенный инсульт.

Основным правилом профилактики инсультов у пациентов с фибрилляцией предсердий является прием особых препаратов. Они помогают предотвратить внутрисердечное тромбообразование, а следовательно и будущий инсульт.

Данную группу препаратов, может назначить только врач, выбирая индивидуально для пациента лекарство и его дозу. Самолечение в таком случае может только усугубить ситуацию!

Если у вас есть симптомы аритмии — обратитесь к врачу. И обязательно строго следуйте всем рекомендациям и не пропускайте прием назначенных препаратов.

Вовремя назначенное лечение и профилактика позволят продлить Вам жизнь на долгие годы!"