В Самарскую область поступила партия вакцины от COVID-19

За счет областных средств закуплена вакцина "Конвасэл" для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых. В ближайшее время 14000 доз вакцины будут распределены в медучреждения.
"Это вакцина разработана Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Она помогает сформировать гуморальный и клеточный иммунитет, препятствующий развитию коронавирусной инфекции. Планируется поставка еще около 30 тысяч доз этой вакцины", - рассказал руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко.
Вакцина вводится однократно, иммунитет сохраняется в течение года.
"Коронавирус особенно опасен для жителей из групп риска. Поэтому мы приглашаем на вакцинацию пациентов с хроническими заболеваниями (в том числе сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом) и жителей старше 60 лет. Пройти вакцинацию можно будет в своей поликлинике после консультации с врачом. Также напоминаем, в прививочных пунктах продолжается вакцинация от гриппа. Уже более чем 1 млн жителей защитились от инфекции", - подчеркнул Илья Сиротко.
После поступления вакцины в медучреждения информация о ее наличии появится на карте пунктов вакцинации. Также уточнить информацию о наличии вакцин можно по телефонам поликлиник.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас