В Самарскую область поступила партия вакцины от COVID-19

За счет областных средств закуплена вакцина "Конвасэл" для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых. В ближайшее время 14000 доз вакцины будут распределены в медучреждения.

"Это вакцина разработана Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Она помогает сформировать гуморальный и клеточный иммунитет, препятствующий развитию коронавирусной инфекции. Планируется поставка еще около 30 тысяч доз этой вакцины", - рассказал руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко.

Вакцина вводится однократно, иммунитет сохраняется в течение года.

"Коронавирус особенно опасен для жителей из групп риска. Поэтому мы приглашаем на вакцинацию пациентов с хроническими заболеваниями (в том числе сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, сахарным диабетом) и жителей старше 60 лет. Пройти вакцинацию можно будет в своей поликлинике после консультации с врачом. Также напоминаем, в прививочных пунктах продолжается вакцинация от гриппа. Уже более чем 1 млн жителей защитились от инфекции", - подчеркнул Илья Сиротко.

После поступления вакцины в медучреждения информация о ее наличии появится на карте пунктов вакцинации. Также уточнить информацию о наличии вакцин можно по телефонам поликлиник.