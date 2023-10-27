Телемост "Космическая дипломатия" объединил Москву, Самару и Париж

В дискуссии участвовали представители частной российской космонавтики, студенты и французский космонавт Жан-Лу Кретьен.

26 октября состоялся телемост "Космическая дипломатия". Технологии, в первую очередь космические, позволили студентам из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева и Московского государственного института международных отношений обсудить вопросы обеспечения безопасности космических исследований и мирного использования космического пространства. Эфир состоялся в рамках трека "Актуальные тенденции развития космической дипломатии" II Международной научно-практической конференции "Цифровые международные отношения 2023", которая в эти дни проходит в МГИМО.

Организатором со стороны Самарского университета им. Королева выступил Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М.Примакова.

Студенты также узнали об истории российско-французских отношений в сфере изучения космоса. Об этом рассказала сотрудница Российского дома науки и культуры в Париже (Россотрудничество) Ася Овчинникова. Она напомнила, что первое соглашение между СССР и Францией было подписано 30 июля 1966 года. Это соглашение привело к тому, что советские ракеты-носители запустили два французских спутника, французский космонавт Жан-Лу Кретьен является Героем Советского Союза. В 2023 году Россотрудничество отметило 40 лет советско-французской миссии "Салют-7" и 30 лет российско-французской миссии "Антарес". Самарские специалисты участвовали в создании космодрома на острове Куру, а в Ракетно-космическом центре "Прогресс" была создана специальная версия ракеты-носителя "Союз" - "Союз-СТ" - для запуска в условиях экваториального космодрома.

Студентов приветствовал и сам космонавт Жан-Лу Кретьен. Он отметил важность тем, заявленных в рамках телемоста, и напомнил, что, поднимаясь на орбиту, люди становятся космополитами - представителями не конкретных наций, но представителями человечества. "Космос - среда, враждебная человечеству, поэтому мы сможем там освоиться, только если объединимся и забудем о распрях", - уверен французский космонавт.

Студентка Самарского университета Анастасия Толстикова представила обзор развития космической дипломатии. Будучи студенткой 4-го курса специальности "Международные отношения", девушка подчеркнула, что документы, на которых базируется современное космическое право, разработаны в середине прошлого века и требуют обновления. "Сейчас обостряются противоречия в таких направлениях, как международное космическое право, работа частных космических компаний, проблемы экологии, в частности, проблема мусора в ближнем космосе, - напомнила Анастасия. - В космосе мы должны представлять действительно единую цивилизацию, у которой пока есть один дом - планета Земля".

На площадке МГИМО выступил Олег Мансуров из частной российской компании SR Space. Он обратился к студентам и предложил подумать над ролью частных компаний в развитии отрасли. "Пока есть два варианта подхода к развитию частной космонавтики. С одной стороны - американский, когда в космос нацелены крупный бизнес, IТ-компании. В Китае запущены два процесса. С одной стороны, негосударственные венчурные фонды финансируют развитие инфраструктуры. С другой - организован трансфер технологий из государственных научных институтов и университетов в стартапы".

Студенты из клуба космической дипломатии МГИМО проанализировали преграды, стоящие на пути реализации космического сотрудничества. Студент факультета международных отношений МГИМО Нельсон Авакян сделал акцент на попытках изменения существующего международного правового режима использования космического пространства, что может привести к размещению на орбите планеты оружия и проведению там военных операций. В качестве примера потенциального нарушения другого международного документа - Соглашения по использованию ресурсов Луны от 1979 года - молодой человек привел меморандум "Соглашения Артемиды".

"Этот меморандум вводит термин "зоны безопасности" на небесных телах, в которых может устанавливаться правовой режим той или иной национальности, что противоречит международным договоренностям", - отметил Нельсон Авакян.

Студенты напомнили, что буквально несколько дней назад, 16 октября 2023 года, российские дипломаты внесли комитет по использованию космического пространства в мирных целях (ООН) резолюцию "Космические технологии для продвижения мира", которая предполагает не допускать использования спутников в военных целях.

В ходе телемоста студенты поднимали как экономические, так и экологические вопросы использования космических ресурсов и исследования космоса.

Подводя итоги, участники телемоста отметили, что, несмотря на геополитическую ситуацию в международном поле, необходимо выстраивать совместную работу со странами БРИКС в сфере космического сотрудничества. В правовом - создавать условия для привлечения частного капитала в ракетно-космическую отрасль и организации государственно-частного партнерства.