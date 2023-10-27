Владимир Путин поддержал идею самарского студента

Ильнар Хайруллин предложил привлекать в отечественный аэрокосмос иностранных выпускников российских вузов.

В четверг, 26 октября, состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с молодыми специалистами ракетно-космической корпорации "Энергия". В числе участников встречи оказался и старшекурсник Самарского университета им. Королева Ильнар Хайруллин, который проходит в корпорации практику.

Молодой человек задал главе государства вопрос, подняв тему трудоустройства иностранных выпускников на предприятиях отечественной космической отрасли.

"В Самарском университете им. Королева есть институт авиационной и ракетно-космической техники, где обучаются как граждане РФ, так и граждане других стран - из Средней Азии, Африки, Южной Америки. Эти ребята приезжают к нам через полмира сюда, обучаются, оканчивают бакалавриат, магистратуру, участвуют в научных конкурсах, в волонтерских мероприятиях, но при этом после выпуска они не могут продолжить работу в сфере космической, потому что в их стране нет такой промышленности, - описал текущую ситуацию Ильнар Хайрулин. - Мое предложение такое: поскольку их страны не могут пока производить космическую технику, но при этом выпускники - люди "горящие", почему бы не найти применение их талантам в России? Так делает НАСА, собирая команды иностранцев, и те работают над какими-то своими локальными проектами. К примеру, это может быть создание малых космических аппаратов для их же стран. Или они могут просто обрабатывать заказы".

"Молодец! Забирать надо талантливых ребят. Конечно, забирать, - согласился с Ильнаром глава государства. - Привлекать молодых специалистов, талантливых, нужных нам. Почему нет? Хорошая идея. Абсолютно точно, тем более что люди приехали, у нас живут уже несколько лет, язык знают. Конечно, если это действительно талантливые молодые люди, увлеченные этим видом деятельности, ну, конечно, да. Больше того, поскольку их прислали из других стран, можно подумать, как нам выстраивать отношения в этой сфере с нашими партнерами, чтобы они навсегда не теряли этих специалистов. Спасибо за идею. Надо обязательно этим заняться".

На встрече президента с молодыми учеными и инженерами речь шла о будущей российской орбитальной станции, о формировании многоспутниковой группировки, о лунной программе, о развитии частной космонавтики, также поднимались вопросы зарплат сотрудников Роскосмоса, улучшения качества жизни в закрытых населенных пунктах, где трудятся специалисты, и о возможности разработки программ льготной ипотеки для работников космической отрасли.