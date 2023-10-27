16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С Плесецка успешно стартовал "Союз-2.1б" с космическими аппаратами Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего" "Авиакор" отложил проект строительства среднемагистрального воздушного судна на неопределенный срок Самарский университет создает для ОДК фабрику малоразмерных газотурбинных двигателей Самарская ракета-носитель "Союз-2.1а" доставила космонавтов к МКС

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Владимир Путин поддержал идею самарского студента

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 549
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ильнар Хайруллин предложил привлекать в отечественный аэрокосмос иностранных выпускников российских вузов.

Фото: предоставлено Самарским университетом

В четверг, 26 октября, состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с молодыми специалистами ракетно-космической корпорации "Энергия". В числе участников встречи оказался и старшекурсник Самарского университета им. Королева Ильнар Хайруллин, который проходит в корпорации практику.

Молодой человек задал главе государства вопрос, подняв тему трудоустройства иностранных выпускников на предприятиях отечественной космической отрасли.

"В Самарском университете им. Королева есть институт авиационной и ракетно-космической техники, где обучаются как граждане РФ, так и граждане других стран - из Средней Азии, Африки, Южной Америки. Эти ребята приезжают к нам через полмира сюда, обучаются, оканчивают бакалавриат, магистратуру, участвуют в научных конкурсах, в волонтерских мероприятиях, но при этом после выпуска они не могут продолжить работу в сфере космической, потому что в их стране нет такой промышленности, - описал текущую ситуацию Ильнар Хайрулин. - Мое предложение такое: поскольку их страны не могут пока производить космическую технику, но при этом выпускники - люди "горящие", почему бы не найти применение их талантам в России? Так делает НАСА, собирая команды иностранцев, и те работают над какими-то своими локальными проектами. К примеру, это может быть создание малых космических аппаратов для их же стран. Или они могут просто обрабатывать заказы".

"Молодец! Забирать надо талантливых ребят. Конечно, забирать, - согласился с Ильнаром глава государства. - Привлекать молодых специалистов, талантливых, нужных нам. Почему нет? Хорошая идея. Абсолютно точно, тем более что люди приехали, у нас живут уже несколько лет, язык знают. Конечно, если это действительно талантливые молодые люди, увлеченные этим видом деятельности, ну, конечно, да. Больше того, поскольку их прислали из других стран, можно подумать, как нам выстраивать отношения в этой сфере с нашими партнерами, чтобы они навсегда не теряли этих специалистов. Спасибо за идею. Надо обязательно этим заняться".

На встрече президента с молодыми учеными и инженерами речь шла о будущей российской орбитальной станции, о формировании многоспутниковой группировки, о лунной программе, о развитии частной космонавтики, также поднимались вопросы зарплат сотрудников Роскосмоса, улучшения качества жизни в закрытых населенных пунктах, где трудятся специалисты, и о возможности разработки программ льготной ипотеки для работников космической отрасли.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5