Финалисты из Самарской области поделились впечатлениями первого дня финала конкурса "Лидеры России" в ПФО

В пятницу, 27 октября, в Нижнем Новгороде стартовал окружной финал пятого сезона конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - для управленцев Приволжского федерального округа.

В первый день конкурсанты участвовали в социальной программе. Они провели уроки лидерства для школьников, встретились с экспертами кадрового агентства АНО "Россия - страна возможностей", прошли собеседование с крупными работодателями и пообщались с финалистами прошлых сезонов.

В субботу начнутся оценочные мероприятия, а итоги окружного финала будут подведены 29 октября.

С 27 по 29 октября 2023 года в Нижнем Новгороде проходит окружной финал пятого конкурса "Лидеры России". Его участниками стали более чем 400 управленцев из всех 14 регионов Приволжского федерального округа, которые успешно преодолели дистанционный этап и выполнили региональные задания от глав субъектов РФ. От Самарской области в финал вышли 70 конкурсантов. Всего в оргкомитет пятого конкурса "Лидеры России" поступило свыше 24 тыс. заявок из ПФО.

В юбилейном сезоне впервые на окружных финалах конкурсанты проводят мастер-классы "Уроки лидерства. Ценностные ориентиры". Управленцы побывали в 77 учебных заведениях Нижнего Новгорода и дали в общей сложности более 200 мастер-классов. Управленцы рассказали школьникам о традиционных духовно-нравственных ценностях, закрепленных в 2022 г. указом президента РФ, о гражданской активности и профессиональном опыте. Участниками уроков лидерства стали свыше 5,2 тыс. учеников 7-11 классов. В организации мастер-классов помогли клуб Лидеров России "Эльбрус" и Движение Первых.

"Урок о ценностях - очень важная история, и говорить об этом вслух необходимо. Причем говорить открыто, без штампов и навязывания ценностей. Мне кажется, благодаря предложенному в рамках конкурса "Лидеры России" формату такой диалог между людьми разных поколений состоялся. Мы с партнером (Ильдар Хамитов из Башкирии) встретились с семиклассниками обычной школы №122 ("дети Бекетова", как назвала их педагог Татьяна Валентиновна Тарасова). Говорили о ценностях своих и российских, вспоминали примеры из истории, делились сомнениями, обращались к примерам из жизни, литературы и кинематографа. Тема ребят явно волнует, и у них явно было больше сказать, чем мы успели за урок. Не хочется говорить штампами, но сегодня я увидел будущее России, которое лично меня обрадовало. Надеюсь на продолжение диалога", - поделился впечатлениями Владислав Радьков, заместитель директора по маркетингу и развитию Тольяттинской государственной филармонии.

"Первым этапом нашего конкурса стали социальное мероприятие и задание провести лекцию о ценностях для школьников. Презентацию мы увидели заранее, а вот с напарником и школой познакомились буквально накануне. Нам достался седьмой класс школы в заводском районе на окраине города. Интерес к теме удивил, ребята сначала смотрели настороженно, но потом с удовольствием включились в игру, обсуждали ценности исторических персонажей и свои личные. А стихотворению Роберта Рождественского про огромное небо даже хлопали. В целом это был очень интересный и полезный лидерский опыт, мы смогли проверить, сможем ли заинтересовать аудиторию, не знакомую с нами, и донести важные мысли о главном. Ждем дальнейших испытаний", - рассказала финалистка из Самарской области Ольга Афанасьева, заместитель редактора регионального отдела "Комсомольской правды".

"От предыдущих этот конкурс отличается появлением регионального этапа, когда команды участников из регионов могли поработать над реальным запросом власти и познакомиться, пообщаться друг с другом. Еще одно интересное изменение - проведение контрольного тестирования удаленно, в отличие от предыдущих сезонов, когда подтверждать результат дистанционного этапа необходимо было непосредственно перед участием в очном этапе. В целом могу сказать, что в этом году организаторы сделали конкурс более вовлеченным, с большим количеством подэтапов и заданий, и только настоящие лидеры добрались до финала!" - отметил финалист Артем Когдин, заместитель главы администрации Куйбышевского ВГР Самары.

Окружной финал конкурса "Лидеры России" проходит на площадке центрального выставочного центра "Нижегородская ярмарка". Сегодня во второй половине дня состоялись собеседования с крупными работодателями, встречи с экспертами кадрового агентства АНО "Россия - страна возможностей" и деловое общение участников. Конкурс "Лидеры России" в статусе партнеров поддерживают ОАО "РЖД", ПАО Сбербанк, ПАО "Газпром нефть", ПАО "Ростелеком", ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети", Госкорпорация "Росатом", Госкорпорация "Роскосмос", ПАО "ГМК "Норильский Никель", Госкорпорация "Ростех", ПАО "Интер РАО", ПАО "РусГидро", а также Российский фонд прямых инвестиций, АО "Банк ДОМ.РФ", АНО ДПО "Академия ПСБ", АО "ОПК", АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга", ООО "Альпина Паблишер", ООО "ЛитРес" и генеральный технический партнер - технологическая корпорация VK.

28 октября состоится открытие финала и начнутся конкурсные мероприятия. В пятом сезоне эксперты оценивают, как участники проявляют себя в разных управленческих ролях. В воскресенье состоится продолжение конкурсных испытаний и будут подведены итоги. Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке в Нижегородском ТЮЗе.

Окружные финалы пятого конкурса "Лидеры России" уже прошли в СЗФО, СФО, УФО и ДФО. После ПФО очные испытания пройдут в СКФО (10-12 ноября, Пятигорск). Затем 24-26 ноября в Ростове-на-Дону встретятся конкурсанты ЮФО и новых регионов РФ: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Завершится серия окружных финалов 6-10 декабря в Москве: на одной площадке с управленцами ЦФО оценочные мероприятия пройдут зарубежные участники.

По итогам окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Имена победителей юбилейного конкурса управленцев "Лидеры России" станут известны в 2024 году.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 г. по поручению президента Российской Федерации. В апреле 2023 г. стартовал пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.