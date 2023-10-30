При пожаре в гараже в Самаре сгорел автомобиль и пострадал парень

В воскресенье, 29 октября, около 23:20 произошел пожар в 16-м квартале п. Мехзавод в Красноглинском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел гараж на площади 25 кв. м. и сгорел автомобиль ВАЗ-2113.

На тушение были направлены семь человек. Пожар удалось ликвидировать в 23:53.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре пострадал 19-летний парень. Причина пожара устанавливается.