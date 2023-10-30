16 человек тушили пустое здание на ул. Пугачевской в Самаре

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В субботу, 28 октября, примерно в 21:41, начался пожар на ул. Пугачевской, 78 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.